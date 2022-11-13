18 лет жизни в аэропорту

18 лет жизни в аэропортуКомментарии
Гражданин Ирана Мерхан Карими Насери, проживший 18 лет в парижском аэропорту Шарль де Голль, умер в субботу от сердечного приступа в Терминале 1, который он долгое время называл своим домом.
Полиция и медицинская бригада оказали ему помощь, но спасти Насери не удалось.
Он стал жить в аэропорту. Сначала в условиях правовой неопределенности, поскольку у него не было документов на проживание, а затем по собственному желанию.
Сотрудники прозвали его Лордом Альфредом, и он стал мини-знаменитостью среди пассажиров.
Насери родился в 1945 году в Солеймане, части Ирана, находившейся в то время под британской юрисдикцией, в семье отца-иранца и матери-британки.
В 1974 году молодой человек уехал из Ирана на учебу в Англию. По его словам, когда он вернулся, его посадили в тюрьму за участие в протестах против шаха и выслали из страны без паспорта.
Насери попросил политического убежища в нескольких странах Европы.
УВКБ ООН в Бельгии выдало ему удостоверение беженца, но, как он рассказал, его портфель с удостоверением беженца был украден на вокзале в Париже.
Дальнейшие бюрократические проволочки и все более строгие европейские иммиграционные законы держали его в правовом бесправии в течение многих лет.
Когда Насери наконец получил документы беженца, он описал в своем дневнике удивление и неуверенность при выходе из аэропорта.