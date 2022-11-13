18 лет жизни в аэропорту

Гражданин Ирана Мерхан Карими Насери, проживший 18 лет в парижском аэропорту Шарль де Голль, умер в субботу от сердечного приступа в Терминале 1, который он долгое время называл своим домом.

Полиция и медицинская бригада оказали ему помощь, но спасти Насери не удалось.

Он стал жить в аэропорту. Сначала в условиях правовой неопределенности, поскольку у него не было документов на проживание, а затем по собственному желанию.

Из года в год Насери спал на красной пластиковой скамейке, дружил с работниками аэропорта, принимал душ в служебных помещениях, вел записи в своем дневнике, читал журналы и наблюдал за проходящими мимо путешественниками

Сотрудники прозвали его Лордом Альфредом, и он стал мини-знаменитостью среди пассажиров.

Насери родился в 1945 году в Солеймане, части Ирана, находившейся в то время под британской юрисдикцией, в семье отца-иранца и матери-британки.

В 1974 году молодой человек уехал из Ирана на учебу в Англию. По его словам, когда он вернулся, его посадили в тюрьму за участие в протестах против шаха и выслали из страны без паспорта.

Насери попросил политического убежища в нескольких странах Европы.

УВКБ ООН в Бельгии выдало ему удостоверение беженца, но, как он рассказал, его портфель с удостоверением беженца был украден на вокзале в Париже.

Позже французская полиция арестовала Насери, но не смогла депортировать, так как у него не было официальных документов. В августе 1988 года он оказался в аэропорту Шарля де Голля и остался там

Дальнейшие бюрократические проволочки и все более строгие европейские иммиграционные законы держали его в правовом бесправии в течение многих лет.

Когда Насери наконец получил документы беженца, он описал в своем дневнике удивление и неуверенность при выходе из аэропорта.