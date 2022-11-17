Бельгия не справляется с приёмом беженцев

Бельгия переживает серьёзный миграционный кризис. Каждое утро у регистрационного центра выстраиваются длинные очереди просителей убежища. Заявки семей с детьми рассматриваются в первую очередь, но даже для них не хватает мест в центрах размещения беженцев. Несмотря на усилия гуманитарных организаций, многим приезжим приходится ночевать на улице.

"В последние дни мы все чаще встречаем 15-летних подростков, семьи с четырьмя маленькими детьми, которыми никто не занимается. Мы пытаемся оказать им экстренную помощь, но ещё так много семей и несовершеннолетних остаются без крова, что в ближайшее время мы вряд ли сможем разрешить эту ситуацию", – говорит Хелен Ассельман, координатор Совета по делам беженцев Фландрии.

Федеральное правительство выделило 32 тысячи мест в структурах по приёму и размещению беженцев (Fedasil). Сейчас все они переполнены. С середины октября государство периодически оплачивает номера в отелях и просит помощи у ассоциации граждан, которые могут временно принять мигрантов у себя дома.

Этому беженцу из Афганистана удалось подать документы, несмотря на это он по-прежнему живёт в палатке: "Нам негде жить, у нас проблемы с одеждой и зарядкой электронных приборов. В какие бы инстанции мы не обращались, ответ один: мест нет. Нам приходится выживать на улице".

Европейский суд по правам человека требует от Бельгии предоставить жильё лицам, претендующим на убежище.

По данным правительства, к концу года около число запросов на получение защиты может достичь 100 000. При этом только 30 000 человек обращаются за убежищем – в основном это граждане Афганистана, Сирии, Бурунди и Эритреии. Остальные – временно перемещённые лица из охваченной войной Украины.

Из Брюсселя передаёт корреспондент Euronews Валери Горья: "Есть опасения, что с наступлением холодов ситуация будет всё больше выходить из под контроля. Пока НКО призывают власти принять меры, правительство королевства настаивает на том, чтобы ЕС проявил больше солидарности и пересмотрел миграционную политику".