Борьба с нелегальной миграцией: соглашение Парижа и Лондона вызывает вопросы

Удастся ли остановить поток мигрантов, пересекающих Ла-Манш? В понедельник Париж и Лондон подписали соглашение об увеличении числа полицейских на французском берегу пролива. Британская сторона обещала выделить Франции 72 миллиона евро, чтобы поддержать усилия Парижа в борьбе с нелегальной миграцией. Однако на местах, в частности, в Кале, считают, что контрабандисты найдут другие, еще более опасные решения для организации незаконных переходов границы.

Пьер Рок, Ассоциация помощи мигрантам: "Очень хорошо, допустим, мы увеличиваем численность полиции на 40%. Что случится? Все это лишь приведет к усилению группировок, обеспечивающих прохождение переходов. Это годами наблюдалось эмпирическим путем: чем больше полицейских вы размещаете на пляжах, тем больше вы поощряете незаконные сети".

Франция намерена увеличить число патрулирующих побережье полицейских и жандармов до 900. По мнению Филиппа Миньоне, заместителя мэра Кале, этого недостаточно: протяженность побережья Франции между бельгийской границей и заливом Соммы составляет 150 километров.

Другая проблема, о которой говорят местные должностные лица, — плавсредства, которые, как утверждается, поступают из Германии.

Филипп Миньоне, заместитель мэра Кале: "Говорят, что определенное количество небольших лодок, которые доставляются к побережью для мигрантов, прибывают из Германии. Так что, возможно, следует также задействовать немецкие, бельгийские и голландские спецслужбы, фактически всю Европу".

Только в этом году по данным Миграционной службы Великобритании, через пролив на лодках незаконно перебрались в королевство сорок тысяч человек. По данным Международной организации по миграции, с 2014 года более 200 человек погибли или пропали без вести в море или на суше, пытаясь попасть из Франции в Англию.