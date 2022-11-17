Великобритания: "Болезненные меры неизбежны"

Экономика Великобритании уже находится в рецессии, и нет никакого способа избежать болезненных фискальных мер: об этом заявил глава британского минфина Джереми Хант, представляя парламенту новый проект государственного бюджета. Среди прочего, документ предполагает снижение расходов на 30 млрд фунтов стерлингов и увеличение налогов на 25 млрд.

Джереми Хант, министр финансов Великобритании:

"Перед лицом беспрецедентных глобальных трудностей семьи, пенсионеры, предприятия, учителя, медсёстры и многие другие беспокоятся о будущем. Сегодня мы представляем план по снижению стоимости жизни, преодолению кризиса и восстановлению нашей экономики. Наши приоритеты — стабильность, рост и государственный сектор".

Для миллионов британцев кризис уже оказался самым тяжёлым за многие десятилетия. В борьбе с колоссальной инфляцией королевство находится в очень невыгодном положении по сравнению с ближайшими соседями — из-за отказа от Единого рынка Евросоюза.

Итан Ильзецки, аналитик:

"У большинства стран есть торговые каналы, с помощью которых они могут смягчать ситуацию, переключаться между разными торговыми партнерами, снижать инфляционное давление, когда оно возникает. У Великобритании, несомненно, из-за "брексита" больше проблем".

Показатель инфляции в стране сейчас уже превышает 11%. Проект бюджета всё же предусматриваетразного рода компенсации для малоимущих и уязвимых. Остальные жёсткие меры должны, по замыслу правительства, успокоить рынки и восстановить доверие глобальных игроков.