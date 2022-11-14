Италия настроена решать вопрос с мигрантами на уровне ЕС

Италия добивается разрешения миграционного кризиса на общеевропейском уровне.

Рим и Париж конфликтуют с прошлой недели из-за судна Ocean Viking с мигрантами на борту. После того как итальянские власти отказались его принять, оно причалило во французском Тулоне, высадив на берег 230 человек.

Глава МИД Италии Антонио Таяни в понедельник поднял эту тему в Совете ЕС по иностранным делам.

"Это проблема всей Европы, а не только Италии и Франции или Италии и Германии. Я четко объяснил: мы считаем, что этот вопрос должен рассматриваться и решаться на общеевропейском уровне", - подчеркнул Таяни.

Итальянское правительство предлагает принять свод правил для судов неправительственных организаций. Вместе с тремя другими средиземноморскими странами – Грецией, Мальтой и Кипром – Италия подписала письмо с требованием создать "эффективный, справедливый и постоянный механизм распределения бремени" на уровне ЕС. Речь идет о мигрантах, прибывающих по морю.

Напряженность между Римом и Парижем начала спадать после телефонного разговора между главами государств Эммануэлем Макроном и Серджо Маттареллой.

Согласно европейскому и международному праву, суда должны высаживать спасенных людей "в ближайшем безопасном месте". Это недавно было подтверждено Европейской комиссией. Несоблюдение Италией этой нормы вызвало резкую реакцию Франции.

"Мы осуждаем односторонний, неприемлемый, непрагматичный, неэффективный и несправедливый шаг итальянского правительства, который требует европейской реакции", - заявил в телеэфире официальный представитель правительства Франции Оливье Веран.

После решения итальянских властей Франция приостановила процесс переселения просителей убежища, высаженных в Италии, который осуществлялся с июня благодаря добровольному соглашению 18 стран-членов ЕС и усиленным проверкам на итало-французской границе.

Миграционный вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании Совета ЕС по внутренним делам, дата проведения которого пока не назначена.