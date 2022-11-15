Евросоюз на G20: изолировать Россию, снизить зависимость от Китая

Мировые лидеры, съехавшиеся в Индонезию на саммит "Большой двадцатки", пытаются избежать скатывания к новой холодной войне, а Евросоюз к тому же стремится утвердить свою стратегическую самодостаточность и найти идеальный баланс в отношениях с Пекином, развивая сотрудничество, но не забывая о растущей зависимости от китайского импорта.

Также в центре обсуждения на Бали – дальнейшая судьба зерновой сделки.

Мы не хотим наступать на те же грабли, что и в вопросах энергетики. Мы очень зависели от России и её ископаемого топлива, а сегодня у нас есть трудности с Китаем в сфере инноваций. Мы не должны полностью полагаться на Пекин, когда речь идёт о технологиях, которые нужны нам сегодня и которые понадобятся в будущем. Вот почему важно провести ребалансировку отношений, в этом мы готовы сотрудничать с китайскими властями. Шарль Мишель Председатель Европейского совета

"После первого раунда переговоров Россия кажется в ещё большей изоляции, чем ожидалось. Похоже, нет ни одной страны, и Китай не исключение, которая бы решительно поддержала Москву в войне в Украине. Большинство членов "Двадцатки" следуют примеру США и пытаются немного сблизиться с Китаем, чтобы оказывать давление на Кремль и заставить его прекратить войну", – передаёт из Нуса-Дуа корреспондент Euronews Надя Ганчева.

Поскольку Пекин и Нью-Дели выступают за прекращение огня в Украине, ЕС и США надеются отдалить Россию от её традиционных партнёров.

По информации AFP, Вашингтон настаивает на жёстком проекте совместного заявления, осуждающего российское вторжение, тем не менее участники саммита могут выбрать более пространные формулировки и сойтись на том, что война в Украине "негативно влияет на экономическую стабильность в мире".