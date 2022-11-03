Россия вернулась к "зерновой сделке"

Суда с украинской сельхозпродукцией вновь идут через Босфор — после того, как Россия вернулась к участию в "зерновой сделке".

Сообщается, что это удалось благодаря дипломатическим усилиям Турции, одного из гарантов соглашения. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, на возобновление сделки в ходе телефонных переговоров согласились министры обороны Турции и России.

Украинская сторона выразила благодарность Турции. В Киеве, как и на Западе, при этом подчеркнули, что возвращения к сделке удалось добиться благодаря тому, что международное сообщество проявило твёрдость и "не поддалось на шантаж России".

В Москве же заявляют, что вернулись к сделке после того, как получили от Киева "достаточные гарантии" того, что зерновые коридоры и суда-зерновозы не будут использоваться в военных целях. В минувшие выходные в Кремле заявили, что из этих районов — или даже с самих зерновозов — были запущены дроны, атаковавшие севастопольский порт, что и стало поводом для временного выхода из соглашения. Украина и ООН опровергали эти заявления. В Москве изначально заявляли, что не выходят из сделки, а лишь приостанавливают участие в ней.

Но и после такого шага Украина, Турция и ООН продолжали отправлять суда. Проход не был согласован лишь в среду.