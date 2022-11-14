Переговоры в Индонезии: лидеры США и Китая против ядерной войны

Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином выдвинул возражения против политики Китая по отношению к Тайваню и соблюдению прав человека в регионе.

МИД КНР, в свою очередь, приводит слова Си Цзиньпина о том, что политика продвижения американской модели демократии путем ее противопоставления "авторитарным режимам" других стран морально устарела.

В сообщении Белого дома говорится, что стороны согласились с неприемлемостью ведения ядерной войны и выступили против применения ядерного оружия в Украине.

"Мы будем активно соперничать, но я не стремлюсь к конфликту, я стремлюсь к тому, чтобы регулировать это соперничество ответственным образом. Я хочу гарантировать, что каждая страна следует международным правилам движения. Мы обсудили вопросы политики одного Китая, наша позиция не изменилась. Мы выступаем против односторонних изменений и обязуемся сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе", — заявил Байден на пресс-конференции по итогам встречи.

Переговоры прошли в преддверии саммита стран G20.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость участия всех развитых государств в борьбе с последствиями, вызванными российской агрессией в Украине.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул: "Очевидно, что нам нужен новый подход в борьбе с изменением климата. Я предлагаю историческое соглашение между развитыми и развивающимися экономиками, пакт климатической солидарности, который объединит возможности и ресурсы стран для всеобщей выгоды".

Наблюдатели отмечают, что дискуссии на международном саммите экономического характера на этот раз будут обусловлены также и разногласиями между лидерами по вопросу российской военной агрессии в Украине.