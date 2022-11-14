English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Переговоры в Индонезии: лидеры США и Китая против ядерной войны

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Встреча лидеров КНР и США
Встреча лидеров КНР и США   -   Авторское право  Alex Brandon/AP

Президент США Джо Байден на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином выдвинул возражения против политики Китая по отношению к Тайваню и соблюдению прав человека в регионе. 

МИД КНР, в свою очередь, приводит слова Си Цзиньпина о том, что политика продвижения американской модели демократии путем ее противопоставления "авторитарным режимам" других стран морально устарела. 

В сообщении Белого дома говорится, что стороны согласились с неприемлемостью ведения ядерной войны и выступили против применения ядерного оружия в Украине. 

"Мы будем активно соперничать, но я не стремлюсь к конфликту, я стремлюсь к тому, чтобы регулировать это соперничество ответственным образом. Я хочу гарантировать, что каждая страна следует международным правилам движения. Мы обсудили вопросы политики одного Китая, наша позиция не изменилась. Мы выступаем против односторонних изменений и обязуемся сохранять мир и стабильность в Тайваньском проливе", — заявил Байден на пресс-конференции по итогам встречи.

Переговоры прошли в преддверии саммита стран G20.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость участия всех развитых государств в борьбе с последствиями, вызванными российской агрессией в Украине. 

Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул: "Очевидно, что нам нужен новый подход в борьбе с изменением климата. Я предлагаю историческое соглашение между развитыми и развивающимися экономиками, пакт климатической солидарности, который объединит возможности и ресурсы стран для всеобщей выгоды". 

Наблюдатели отмечают,  что дискуссии на международном саммите экономического характера на этот раз будут обусловлены также и разногласиями между лидерами по вопросу российской военной агрессии в Украине.