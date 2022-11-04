Зерновая драма о ненадёжности российских обязательств

**Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе:**Война России в Украине повлияла на многие дипломатические вопросы в Европе, один из них - ситуация на Западных Балканах, в зоне давних конфликтов и региональных раздоров. На этой неделе в Берлине прошла конференция, на которой собрались лидеры шести западнобалканских стран, стремящихся вступить в Европейский союз. В немецкой столице они подписали соглашения о сотрудничестве, призванные сблизить их с ЕС.

ЕС мирит Сербию с Косовым

Многие из шести стран сетуют на то, что они годами находятся в "комнате ожидания" Евросоюза без чёткого графика вступления в него. Теперь им сказали, что остроты проблеме добавляет война в Украине, и в этой связи им нужно сосредоточиться и создать реальные условия для членства.

Канцлер Германии Олаф Шольц:

«Пришло время преодолеть региональные конфликты, которые продолжаются слишком долго, конфликты, которые разделяют вас и сдерживают ваши страны на вашем европейском пути. В частности, должна ускориться нормализация отношений между Сербией и Косовым. Так что давайте сделаем это. "

Берлинскую конференцию заслонил другой дипломатический вопрос, который заставил всех понервничать.

В начале, после атаки беспилотников на российские военно-морские силы в Крыму, Россия нарушила работу зернового коридора, который позволяет партиям жизненно необходимого зерна и масличных культур безопасно проходить через Черное море на мировые рынки.

Россия не стала травить бедных голодом

В течение двух дней мир опасался эскалации глобального продовольственного кризиса, который сильнее всего ударит по некоторым беднейшим странам. Но после успешных посреднических усилий Турции Москва повернулась на 180 градусов.

Президент России Владимир Путин:

"Получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны - в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе”.

Резкий разворот Москвы подчеркнул неопределенность и хрупкость зернового соглашения с самого начала его выполнения, в особенности особенно после того, как Путин также сказал, что Россия оставляет за собой право выйти из соглашения, если гарантии будут нарушены Украиной.

Для Евросоюза зерновая драма стала еще одним признаком того, что российские обязательства хронически ненадежны. Итак, что остается делать политикам в Брюсселе и столицах ЕС? Как правильно вести себя с Кремлем?

Ко мне присоединяется Свен Бископ, бельгийский политолог и директор программы «Европа в мире» Королевского института международных отношений Эгмонт в Брюсселе.

Западу выгодно поддерживать Украину

Гробе: В вашем последнем эссе вы говорите, что ЕС в своем моральном возмущении войной в Украине упустил из виду стратегию. Означает ли это, что реакция Европы должна была быть другой?

Бископ: Нет, не обязательно. Но я хочу предостеречь от нагнетания кое-где в Брюсселе воинственной атмосферы, от безоговорочной поддержки Украины. В реальности мы поддерживаем Украину потому, что её дело правое, но также и потому, что это в наших интересах. Но мы могли бы предпринять действия, которые не в наших интересах. Не следует забывать, что стратегия в конечном итоге строится на рациональном подсчёте затрат и выгод.

Гробе: Вы также говорите, что Украина вместо моста от Европы к России стала буферным государством. Что это значит для украинской надежды когда-нибудь вступить в ЕС?

Бископ: Можно утверждать, что Россия, снова вторгшись в Украину, сделала несостоятельной идею буферного государства, а также то, что жизнеспособная Украина в конце концов должна быть полноправным членом Запада, Евросоюза и НАТО. Но в реальности, поскольку мы не хотим напрямую воевать с Россией, мы не будем защищать украинскую территорию. Кроме того, мы также не можем предложить Украине по-настоящему вступить в ЕС или НАТО, пока Россия незаконно оккупирует часть её территории. Поэтому я опасаюсь, что если Украина не одержит, скажем так, тотальной победы и не освободит все свои земли, а это, я боюсь, всё же маловероятно, то де-факто она будет оставаться буферным государством ещё какое-то время.

Гробе: Каким бы ни был исход войны, Россия всегда будет Россией, и она никуда не денется. Возникает вопрос: как будут выглядеть отношения между ЕС и Россией?

Бископ: Многое, конечно, зависит от того, чем закончится эта война - будет ли мирное соглашение на основе консенсуса между Украиной и Россией. Но я боюсь, что мирное соглашение в данный момент маловероятно, и скорее всего мы зайдем в тупик. Возможно, обе стороны будут драться друг с другом до изнеможения, по меньшей мере временно. Фронт стабилизируется, и у нас будет очередная замороженная война или тлеющий конфликт, что может продолжаться годами. А это значит, что наши отношения с Россией останутся замороженными на долгие годы.

Бойцов согреют свечи с тыла

На этой неделе был День всех святых. Это день, когда многие христиане приходят на кладбища, чтобы поставить свечи на могилы своих родных и близких. Несмотря на войну, эта традиция продолжается даже в Украине. В западном городе Львов жители польского происхождения ставят их не только на польские могилы, но и на могилы украинских воинов.

В других частях Украины люди изготовляли «окопные свечи» для солдат на передовой. Для этого листы картона разрезают на полосы, их скручивают и помещают внутрь жестяных банок. Затем банки заливают смесью воска и парафина. Сообщается, что в Вооруженные силы Украины уже поставлено более десяти тысяч окопных свечек. Верный признак того, что страна готовится к трудной зиме".