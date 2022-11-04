Литовские волонтеры делают для украинских солдат окопные свечи

Группа литовских волонтеров превращает пустые консервные банки и использованный картон в так называемые окопные свечи, помогая таким образом украинским солдатам, которые используют их для обогрева, приготовления пищи и сушки одежды.

В Каунасе Татьяна Наркевичене делает около 100 таких свечей в день. Она сворачивает нарезанный картон и помещает его в пустые банки, которые затем заполняет смесью расплавленного воска и парафина.

Татьяна Наркевичене, волонтер:"Такая свеча, сделанная из пустой банки из-под тунца или кошачьего корма, может гореть около часа. Для солдата этого достаточно, чтобы приготовить чай, сварить макароны или согреться".

Идея литовским волонтерам пришла от самих украинцев, которые делают такие свечи, чтобы осветить и согреть дома, лишенные газа и электричества в результате российских обстрелов гражданской инфраструктуры. Материалы для окопных свечей, включая остатки воска и парафина, собирают по всей стране - в церквях, похоронных бюро и магазинах.

Даля Таралайтиене, волонтер: "Я объехала все местные похоронные бюро и попросила их собрать все свечи, которые не сгорели полностью, не выбрасывать их. Мы ищем любую возможность найти ресурсы, которые на самом деле находятся вокруг нас. Они очень важны для нас".

Изготавливают окопные свечи и в соседней Латвии и с другими грузами гуманитарной помощи отправляют в Украину.