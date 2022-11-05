Салливан в Киеве: новый пакет военной помощи США

США профинансируют модернизацию 45 танков Т-72, а также зенитных ракетных комплексов Hawk в рамках нового пакета военной помощи Украине в размере 400 млн долларов. Об этом в пятницу заявил Пентагон. План также предусматривает выделение средств на закупку 1100 тактических беспилотных летательных аппаратов Phoenix ghost и 40 бронированных речных катеров.

Таким образом, общий объём помощи США Украине с начала российского вторжения составит около 18,2 млрд долларов.

В Киеве с украинским руководством встретился Джейк Салливан, советник Джо Байдена по национальной безопасности. По утверждению украинских СМИ, одной из тем переговоров стала операция ВСУ по освобождению Херсона.

Оккупационные власти призывают херсонцев покинуть правый берег Днепра. Журналисты Associated Press сообщили о случаях выселения местных жителей из своих квартир, которые занимают российские солдаты.

В Нацполиции Украины заявили, что с начала деоккупации Донецкой, Харьковской и Херсонской областей обнаружены тела 868 гражданских лиц, среди них 24 ребенка. В Офисе генпрокурора добавили, что только за последние сутки в Высокополье на Херсонщине были найдены тела трёх расстрелянных жителей.

По словам Владимира Зеленского, в Донбассе, в боях за Бахмут, Соледар и на других направлениях, потери российской армии, вероятно, превысили потери во время обеих чеченских кампаний.