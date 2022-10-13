Израиль помогает Украине разведданными на иранские беспилотники

Израиль передает Украине разведданные о российских иранских беспилотниках. Как сообщает New York Times со слов высокопоставленного израильского чиновника, Украине предоставляется "базовая разведывательная информация" об иранских беспилотниках, которые Россия использует для бомбардировок украинских городов. Кроме того, частная израильская компания передает Украине спутниковые снимки позиций российских войск.

Использование Россией иранских беспилотников

Российские войска задействуют несколько вариантов иранских беспилотников в войне против Украины. Их использование началось, по крайней мере, с августа, как подтвердили украинская, американская и британская разведки.

В частности, Москва использует беспилотник-смертник "Шахед-136". Однако на украинских фронтах этот беспилотный летательный аппарат (БПЛА) не пользуется особым тактическим успехом.

"Эти беспилотники медленные и летают на низкой высоте, что делает их по одиночке легкой мишенью для обычных средств ПВО", - говорится в докладе Минобороны Великобритании. В докладе также отмечается, "вполне реальная возможность того, что Россия добьётся определенного успеха, атакуя несколькими БПЛА одновременно".

В связи с поставками иранских беспилотников в Россию между Киевом и Тегераном возникла дипломатическая напряженность. В результате аккредитация иранского посла в Киеве была отозвана, а дипломатическая миссия сокращена до минимума.

Ещё в сентябре иранские и российские официальные лица отрицали использование Россией беспилотников "Шахед" в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в начале октября, высмеял эти опровержения: "Люди видят их в небе. Мы их сбиваем. Но нам говорят, что иранских беспилотников в Украине якобы нет. Что ж, мы найдем способы сделать так, чтобы их действительно не осталось".

Украинская противовоздушная оборона и "Железный купол

В среду, 12 октября союзники по НАТО обсудили укрепление противовоздушной обороны Украины после того, как в понедельник Россия подвергла украинские города массированной бомбардировке с помощью ракет и беспилотников. В результате удара погибли по меньшей мере 19 человек, а более 100 были ранены. Также серьезный ущерб был нанесён энергетической инфраструктуре по всей стране.

Германия уже начала поставлять Украине системы ПВО IRIS-T SLM, первая из которых прибыла в Украину на этой неделе.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ранее призывал Израиль поставить его стране "Железный купол", израильскую систему ПВО, которая используется для защиты еврейского государства от снарядов ближнего радиуса действия.

"Нам нужна помощь Израиля (...), нужна военно-техническая поддержка, нам нужен "Железный купол", который позволит спасти наших гражданских, женщин и детей, от обстрела российскими ракетами нашей территории", - заявил Корнийчук в июне.

Однако министр обороны Украины Алексей Резников не согласился с послом относительно актуальности "Железного купола" для Украины:

"Я был в Израиле и разговаривал с производителями и государственными предприятиями, - сказал он в июле на саммите Forbes. - "Железный купол" был создан [для защиты] от медленных, низковысотных, маломощных ракет, которые в основном изготавливаются в кустарных условиях. "Железный купол" не защищает от крылатых и баллистических ракет".

Помощь Израиля Украине

В дополнение к официально неподтвержденной разведывательной помощи Израиль оказывает Украине поддержку, не связанную с боеприпасами.

В июле Израиль отправил в Украину 25.000 продуктовых пайков, а Министерство обороны страны отправило 1.500 касок, столько же защитных жилетов, сотни противоминных костюмов для сапёров, 1.000 противогазов и десятки систем фильтрации опасных веществ. Ранее, в мае Израиль направил Украине 2.000 шлемов и 500 бронежилетов для чрезвычайных ситуаций и гражданского использования.

Израиль пока не осуществлял прямых поставок оружия Украине, это связано с опасениями в отношении реакции России, чьё военное присутствие в Сирии остаётся поводом для беспокойства в Израиле. Иерусалим нацелен на борьбу с иранскими военными ресурсами в Сирии, откуда возможны воздушные атаки на территорию еврейского государства. В то же время Россия осуществляет совместное воздушное патрулирование с сирийскими силами и помогает обеспечить защиту сирийского воздушного пространства.