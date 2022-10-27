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Новости Европы

ООН со спутника наблюдает за разрушением объектов культуры в Украине

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 Alice Tidey
Снимки со спутника до и после ударов по объекту культуры Украины
Снимки со спутника до и после ударов по объекту культуры Украины   -   Авторское право  Maxar Satellite Imagery Analysis by UNOSAT via AP

ООН наблюдает за разрушением украинских объектов культуры (таких, как театр в Мариуполе), сравнивая спутниковые снимки до и после ударов по ним. Повреждено 88 объектов религии, 15 музеев и 10 библиотек.

ООН наблюдает за разрушением украинских объектов культуры, сравнивая спутниковые снимки до и после ударов по ним. 

«На снимке мы видим точки разного цвета, которые представляют уровень повреждения каждого из пострадавших зданий в Мариуполе в определённый день, - показывает аналитик центра UNOSAT Мануэль Фиоло. - Когда мы проводим такую оценку ущерба для всего города, мы также от имени ЮНЕСКО оцениваем ущерб, нанесенный конкретному объекту. Это, например, театр в Мариуполе, который мы оценили и отнесли к категории серьёзно повреждённых».

ООН делится своими наблюдениями с другими с помощью интернет-платформы.

«Мы подтвердили повреждение 207 объектов, - сказала директор по чрезвычайным ситуациям ЮНЕСКО Криста Пиккат. - Эта информация доступна на нашем веб-сайте. Различные пострадавшие здания распределены там по категориям».

В это число входят 88 объектов религии, 15 музеев и 10 библиотек.

«Наша главная обязанность - собирать и предоставлять информацию о состоянии этих объектов, чтобы подготовить их восстановление, продолжает Криста Пиккат. - Мы знаем, что в предыдущих случаях эта документация также использовалась властями страны, когда они хотели изучить обвинения в военных преступлениях."

Посмотрите видеорепортаж на эту тему, кликнув на двойную фотографию.