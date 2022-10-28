Украина подсчитала российские ракетные атаки и воздушные налёты с начала войны

Несмотря на непрекращающиеся боевые действия, многие жители прилегающих к линии фронта городов и сел не хотят уезжать.

Бахмут — один из примеров. Этот город в Донецкой области, известный своими соляными шахтами и виноградниками, уже несколько месяцев подвергается атакам российских войск, которые в основном ведут оборону в других регионах Украины.

На фоне замедления контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении, Москва усиливает артиллерийские удары и атаки беспилотников.

Более 30 беспилотников было выпущено [Россией - прим. ред.] за два дня. Защитники нашего неба не дали "стервятникам" противника прорваться вглубь страны и сбили 23 "Шахеда" [беспилотники иранского производства - прим. ред.]. Кроме того, в металлолом были превращены управляемая авиационная ракета Х-59, два боевых вертолета Ка-52 и еще один штурмовик Су-25. Всего за этот период Россия нанесла 4500 ракетных ударов и совершила более 8000 воздушных налетов. Но мы боремся, мы собьем еще больше Владимир Зеленский президент Украины

Однако беспилотникам удалось нанести серьезный ущерб энергоснабжению страны всего за несколько недель до наступления зимы.

Кроме помощи союзников Украина сама закупает необходимую технику на собранные при помощи доноров средства.

Ранее Киев получил машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400, которая уже приступила к работе в освобожденных населенных пунктах Харьковской области.