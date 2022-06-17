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Швейцария

ООН: "Мариуполь — самое смертоносное место в Украине"

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Разрушенные здания в Мариуполе. 25 мая 2022 года
Разрушенные здания в Мариуполе. 25 мая 2022 года   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

"В период с февраля по конец апреля Мариуполь, вероятно, был самым смертоносным местом в Украине" - так, выступая в Женеве, охарактеризовала Верховный комиссар ООН по правам человека ситуацию в Мариуполе, ставшем ареной ожесточенных боев.

Мишель Бачелет огласила данные по потерям среди гражданского населения, подчеркнув, что реальные цифры могут оказаться в разы больше.

Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека:

На сегодняшний день мы подтвердили гибель 1 348гражданских лиц непосредственно в ходе боевых действий в Мариуполе, в том числе 70 детей. Эти смерти стали результатом авиаударов, танковых и артиллерийских обстрелов, а также применения стрелкового оружия и легких вооружений во время уличных боев. Фактическое число погибших в результате боевых действий гражданских лиц, вероятно, на тысячи больше.

Наблюдатели ООН, которые не смогли попасть в Мариуполь из-за ситуации с безопасностью, собирали информацию от людей, покинувших город, и со спутниковых снимков. По оценкам Управления Верховного комиссара по правам человека, до 90% жилых зданий города были повреждены или разрушены, а около 350 000 человек были вынуждены покинуть город.

Мишель Бачелет, верховный комиссар ООН по правам человека:

Многие погибли в результате обстрелов, другие сгорели или задохнулись в результате пожаров, которые не удалось потушить из-за отсутствия пожарных служб. Из-за нехватки питьевой воды люди совершали длительные и опасные походы к колодцам или открытым водоемам. Другие были вынуждены топить снег или пить воду, добытую из автомобилей или другой техники.

Бачелет назвала гуманитарную ситуацию в Мариуполе катастрофической - по ее словам, местным жителям ограничен въезд и выезд из города, а также доступ к медпомощи и другим услугам.

Обратилась она и к России, призвав ее, как оккупирующую державу, выполнять все обязательства в соответствии с применимым международным правом.

На что постпред РФ Геннадий Гатилов обвинил Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в игнорировании фактов и свидетельств нарушений норм международного гуманитарного права с украинской стороны.

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