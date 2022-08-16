Генеральный секретарь ООН посетит Украину

В Донецкой области продолжаются бои локального значения в районе городов Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, а также пригородов Донецка Пески и Марьинка. Крупных изменений линии фронта за последние сутки не произошло. Ведутся артиллерийские дуэли . Сообщается о нанесении удара российской артиллерии по тыловым позициям ВСУ в районе Краматорска. В Донецке заявляют об ударах дальнобойной артиллерии ВСУ по Куйбышевскому и Киевскому району города, а также по населенным пунктам Ясиноватая и Широкая Балка.

16 августа МЧС России отчиталось о доставке на территорию подконтрольную ДНР питьевой и технической воды для котельных. В ведомстве также рассказали об установке в Донбассе станций комплексной очистки воды от различных примесей и микроорганизмов.

Напряженная ситуация сохраняется в городе Энергодаре Запорожской области и расположенной здесь атомной электростанции. Из-за непрекращающихся обстрелов сохраняется риск атомной катастрофы. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопрос отправки на Запорожскую АЭС специальной миссии МАГАТЭ.

В ООН заявили, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш посетит 18 августа Львов, где встретится с Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В повестке дня переговоров — ситуация на Запорожской АЭС и вывоз украинского зерна морским путем. 19 августа он побывает в Одессе.

В преддверии этого визита Украину посетил бывший генсек ООН Пан Ги Мун вместе с экс-президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Они представляют международную организацию «Старейшины».