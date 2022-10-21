Саммит ЕС: намечен выход из энергетического кризиса

Главы государств и правительств Евросоюза приветствовали "дорожную карту" по борьбе с энергетическим кризисом, которую они разработали на многочасовых переговорах в Брюсселе. Председатель саммита заявил, что это уже даёт ощутимые плоды, но ослаблять усилий не следует:

«Это чрезвычайно важное соглашение немедленно вступило в силу, - сказал Шарль Мишель. - В последние часы мы наблюдаем значительное падение цен. Это показывает, что совместные действия в Европе приносят результат. Но мы должны оставаться мобилизованными».

Президентам и премьер-министрам удалось сохранить видимость единства в Евросоюзе перед лицом того, что они называют газовым шантажом России, и возможности полного прекращения поставок из неё. Страны-члены попросили Еврокомиссию работать над расширением "иберийской модели", которая подразумевает отделение друг от друга цен на разные виды энергии и их регулирование - для начала в Испании и Португалии. Все согласились с идеей искусственного ограничения цен на газ, хотя канцлер Германии видит в этих предложениях государственное вмешательство в рыночные механизмы:

«Мы не думаем, что на глобальном рынке мы можем в одностороннем порядке определять, какой должна быть цена, - сказал Олаф Шольц. - Единственное, что мы можем делать, - это бороться со спекуляцией на рынке, которая дает неверную информацию о реальных ценах. Из-за этого происходят скачки, эпизоды завышения цен на газ».

Лидеры договорились на добровольной основе совместно закупать газ, чтобы избежать соперничества друг с другом. Этот инструмент также позволит Евросоюзу использовать свой совокупный торговый вес для ведения переговоров с "надёжными" поставщиками, такими, как США и Норвегия. Встреча в верхах завершилась обсуждением международных вопросов, в частности, войны в Украине и геополитических вызовов со стороны Китая. 27 стран подтвердили свое стремление к стратегической независимости (имеется в виду, от Америки) за счет развития в сферах энергетики, обороны и технологии.