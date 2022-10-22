Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку после всего 45 дней работы. Она официально стала преемницей Бориса Джонсона 6 сентября. Короткий период её премьерства сопровождали хаотичные политические решения, падение экономических показателей, оплошности в СМИ и громкие отставки в правительстве, не говоря уже о соцопросах, которые показывали падение консерваторов и рост популярности лейбористов. В результате под давлением со сторон однопартийцев Трасс была вынуждена объявить об уходе.

Трасс официально стала самым недолговечным премьер-министром Великобритании, обойдя следующего кандидата Джорджа Каннинга, который будучи премьер-министром всего 118 дней, умер на своем посту в 1820-х годах.

Кто еще из европейских премьеров оставался у власти меньше всех?

Мы составили (неполный) список самых ярких политических деятелей за последние 50 лет, которые пробыли у власти 200 дней или меньше, исключая тех, кто был временным или исполняющим обязанности премьера. (Таким образом в список не вошли как минимум два сербских политика и по одному из Португалии, Греции, Финляндии и Испании).

Черногория: Дритан Абазович - 176 дней (остаётся в качетсве и.о.)

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Абазович - самая последняя жертва среди европейских премьер-министров, потерявший свое место после парламентского голосования о вотуме недоверия 20 августа - но пока он остается на своем посту в качестве и.о.

Лидер либерально-зеленой партии "Объединённое реформистское действие" пришел к власти после того, как предыдущее правительство также распалось в феврале, когда политические союзники рассорились из-за стагнации, национализма и обструкционизма (практики, когда внедрение законов намеренно задерживается политиками).

Коалиция Абазовича, состоящая в основном из проевропейских и миноритарных партий, распалась после того, как в начале августа он подписал спорное соглашение о собственности с Сербской православной церковью, что вызвало немедленные протесты оппозиции, когда СМИ сообщили, что договор был подписан тайно.

Имя нового премьер-министра Черногории пока не названо.

Бельгия: Поль ван ден Бойнантс - 165 дней

Бывший премьер Бельгии Поль ван ден Буйнантс, март 1999 года AFP

Поль ван ден Бойнантс дважды занимал пост премьер-министра Бельгии: первый раз в течение двух лет в 1960-х годах, а затем всего 165 дней с 20 октября 1978 года по 3 марта 1979 года.

После пребывания на посту премьер-министра ван ден Бойнантс прожил очень яркую жизнь в политике и вне ее. В 1980-х годах он получил трехлетний условный тюремный срок после того, как был осужден за налоговое мошенничество.

Затем, в 1989 году, он был похищен преступной группировкой и удерживался в заложниках в течение месяца, пока они требовали выкуп в размере 30 миллионов бельгийских франков.

Ван ден Бойнантс ушел из политики в середине 1990-х годов. Он скончался в преклонном возрасте в 2001 году от осложнений после операции на сердце.

Эстония: Андрес Таранд - 161 день

Андрес Таранд, 2006 год Fynnap

Андрес Таранд пробыл на посту премьер-министра Эстонии всего 161 день, это был самый короткий премьерский срок в истории балтийского государства. Таранд находился у власти с 8 ноября 1994 года по 17 апреля 1995 года.

Будучи защитником окружающей среды, Таранд всю жизнь изучал климатологию в университете и был министром окружающей среды Эстонии в двух разных правительствах.

Позже он был избран в Европейский парламент, где проработал депутатом с 2004 по 2005 год.

Франция: Бернар Казнёв - 161 день

Бывший премьер-министр Франции Бернар Казнёв ERIC PIERMONT/AFP or licensors

Премьер-социалист Бернар Казнёв пробыл на своем посту всего пять месяцев и четыре дня с декабря 2016 года по май 2017 года.

Он был назначен на эту должность президентом Олландом после того, как его предшественник, Мануэль Вальс, начал президентскую кампанию. Казнёв ушел в отставку в конце срока полномочий Олланда, когда Эммануэль Макрон победил на выборах и занял пост президента Франции.

Косово: Альбин Курти - 121 день

Лидер косовской партии "Самоопределение" Альбин Курти AP Photo

Когда давний участник протестов и лидер главной оппозиционной партии Косово "Самоопределение" Альбин Курти в феврале 2020 года после многомесячных переговоров с партнерами по коалиции наконец стал премьер-министром, он не ожидал, что президент США Дональд Трамп сместит его с должности.

Трамп стремился принять участие в урегулировании фундаментальных политических разногласий между Косово и Сербией, а Курти стоял у него на пути.

Посланник США на Балканах Ричард Гренелл создал коалицию партий в парламенте, которые должны были создать условия для выноса Курти вотума недоверия. План сработал, и Курти был смещен ровно через четыре месяца пребывания у власти.

Тем не менее, когда несколько месяцев спустя правительство, поддерживаемое Трампом, развалилось, Курти был переизбран на новый срок с большим перевесом.

Албания: Фатос Нано - 103 дня

Лидер албанской оппозиции Фатос Нано AP Photo

Фатос Нано происходил из высокопоставленной семьи в коммунистической Албании и постепенно поднимался по карьерной лестнице по линии Албанской рабочей партии.

В конце концов, он был назначен премьер-министром переходного правительства, и ему было поручено организовать первые посткоммунистические демократические выборы в 1991 году.

Его партия победила на выборах, и он стал премьером. Однако всеобщая забастовка, организованная независимыми профсоюзами, вынудила его уйти в отставку через несколько недель, в июне 1991 года. Он оставался у власти 3 месяца и 13 дней.

Нано продолжил реформировать Партию трудящихся, превратив ее из антиревизионистского марксистско-ленинского фронта в социал-демократическую партию, и переименовал ее в Социалистическую партию Албании.

Позднее он был избран премьер-министром еще на два срока - в 1997 и 2002 годах.

Италия: Аминторе Фанфани - 102 дня

Премьер Италии Аминаторе Фанфани на встрече с президентом США Рональдом Рейганом, 1987 год MIKE SARGENT/AFP

Аминторе Фанфани был премьер-министром Италии в общей сложности шесть раз - первый раз всего 22 дня в 1950-х годах - но именно его последний срок пребывания на посту привел бывшего сторонника фашистских идей в наш список.

Он был премьер-министром с 18 апреля по 29 июля 1987 года, то есть 102 дня.

Фанфани начал свою политическую карьеру в Национальной фашистской партии Муссолини и писал о своем видении фашистской Европы во главе с авторитарными правительствами в Риме и Берлине. Он сыграл важную роль в запрете итальянским евреям занимать должности в правительстве и научных кругах, а после убийства Муссолини бежал в Швейцарию, где оставался до конца войны.

Вернувшись в политику, он стал христианским демократом и возглавил шесть различных правительств в 1950-х, 1960-х и 1980-х годах. Вплоть до середины 1990-х годов Фанфани продолжал активно заниматься политикой, занимая высокие посты в Сенате Италии.

Он умер в 1999 году в возрасте 91 года.

Румыния: Михай Рэзван Унгуряну - 89 дней

бывший румынский премьер Михай Рэзван Унгуряну AP Photo

Михай Рэзван Унгуряну стал премьер-министром Румынии в феврале 2012 года в попытке властей стабилизировать ситуацию в стране в условиях серьезного политического кризиса.

Унгуряну был назначен на эту должность президентом Румынии и сторонником консерваторов Траяном Бэсеску.

Этот шаг Бэсеску некоторые назвали копией продвижения Владимира Путина российским президентом Борисом Ельциным - но между Унгуряну и Путиным не было практически ничего общего, и бывший директор румынской разведки не прошел голосование по вотуму недоверия: вердикт был вынесен большой партийной коалицией в начале мая того же года.

Унгуряну продолжал активно участвовать в румынской политике, занимая депутатский пост в последующие годы.

Финляндия: Аннели Яаттеэнмяки - 69 дней

Бывший премьер Финляндии Аннели Яаттеэнмяки в зале суда на процессе по делу об "Иракских файлах", март 2004 г. AP Photo

Аннели Яаттеэнмяки была первой женщиной-премьером Финляндии, причём весьма скоротечно: с 17 апреля по 24 июня 2003 года.

Она привела свою Центристскую партию к победе на всеобщих выборах 2003 года, но оказалась втянутой в скандал, когда возникли серьезные вопросы о том, как в ее руки попали некоторые конфиденциальные документы министерства иностранных дел о войне в Ираке, которые она использовала в своей избирательной кампании для дискредитации оппозиции.

Яаттеэнмяки утверждала, что кто-то прислал ей документы по факсу без согласования, и что она не знала, насколько они секретны. Высокопоставленный государственный служащий оспорил ее версию событий. С потерей доверия она вынуждена была подать в отставку.

Однако политическая карьера Аннели Яаттеэнмяки на этом не закончилась. Она стала депутатом Европарламента и проработала в Брюсселе целых 18 лет, с 2001 по 2019 год.

Болгария: Андрей Луканов - 22 дня

Бывший болгарский лидер Андрей Луканов был убит в возрасте 58 лет в октябре 1996 года AFP

Эта балканская страна уже привыкла к политическим потрясениям: за последние 18 месяцев в ней четыре раза прошли всеобщие выборы и сменилось четыре премьер-министра. Но рекорд по наименьшему сроку пребывания на посту главы болгарского государства, установленный ещё в начале 1990х годов, принадлежит Андрею Луканову.

По мере ослабления влияния Советского Союза в Восточной Европе ряд коммунистических стран оказался на перепутье. В их числе была и Болгария.

Луканов был последним премьер-министром Народной Республики Болгария, и поскольку страна начала переход к демократии западного образца после многопартийных выборов, он оставался на этом посту до 7 декабря 1990 года.

Несмотря на его предложение сформировать коалиционное правительство с оппозицией, оно было отвергнуто на том основании, что Луканов - бывший сторонник Коммунистической партии и высокопоставленный политик, а следовательно должен нести ответственность за ухудшение состояния экономики и преступления бывшего режима.

В конце концов, он был вынужден покинуть свой пост в результате масштабных демонстраций и всеобщей забастовки.

Луканов был убит в 1996 году возле своей квартиры в Софии. Истинные мотивы его убийства до сих пор не ясны, а преступники так и не были пойманы.

Хорватия: Йосип Манолич - 22 дня

Бывший хорватский лидер Йосип Манолич в день своего 102-летия Damjan Tadic / Cropix

Краткое пребывание Йосипа Манолича на посту премьер-министра Хорватии пришлось на очень неспокойное время: 25 июня 1991 года Хорватия объявила о своей независимости от Югославии, что вызвало войну с этническими сербами, на стороне которых был Белград и остатками Югославской народной армии.

Манолич стал первым премьер-министром новой независимой страны по умолчанию, продолжая выполнять роль премьера Хорватии в составе Югославии, которую он занял в августе 1990 года.

Однако после того, как в июле 1991 года президент Франьо Туджман подписал Брионское соглашение, окончательно разорвав связи страны с другими югославскими республиками, Манолича сменил Франьо Грегорич, которому Туджман поручил возглавить правительство большой коалиции, названное "правительством национального единства".

Манолич, бывший глава югославского агентства безопасности OZNA и участник антифашистского сопротивления во время Второй мировой войны, был одним из отцов-основателей правоцентристской хорватской националистической партии ХДС и считался в Хорватии вторым по влиянию человеком после Туджмана в постсоветский период.

Однако после того, как в 1995 году попытка Манолича организовать массовое дезертирство членов ХДС с целью лишить Туджмана парламентского большинства провалилась, его звезда померкла, и он перестал играть какую-либо роль в хорватской политике.

Манолич, которому в марте 2022 исполнилось 102 года, является одним из старейших ныне живущих бывших премьеров в мире.

Литва: Альбертас Шименас - 3 дня

Известный как один из тех, кто подписал в марте 1990 года Акт о воссоздании Литовского государства, фактически провозгласивший независимость Литвы от Советского Союза, Шименас стал премьер-министром страны 10 января 1991 года после того, как предыдущее правительство ушло в отставку из-за экономических неурядиц.

Однако Шименас исчез три дня спустя, после того как советские войска вошли в Вильнюс, взяв в осаду ключевые здания администрации города. Позже ввод советских войск стали называть "январскими событиями", а решение главы СССР Михаила Горбачева о вводе войск до конца жизни ставили ему в упрёк: жестокие столкновения армии с населением привели к гибели 14 мирных жителей и ранению около 140 человек.

Поскольку Шименаса нигде не было, Гедиминас Вагнорюс, еще один подписант мартовского акта 1990 года, провел чрезвычайное заседание и взял бразды правления в свои руки.

Шименас вновь появился 14 января и вошел в правительство Вагнорюса в качестве министра экономики, пока это правительство не распалось полтора года спустя. Позднее, в начале 2000-х, Шименас пытался стать депутатом как в литовского сейма, так и Европарламента. Но безуспешно.

Швеция: Магдалена Андерссон - 7,5 часов

Магдалена Андерссон, глава правительства Швеции до 18 октября 2022 года AP Photo

Первая женщина-премьер Швеции Магдалена Андерссон продержалась на своем посту всего семь с половиной часов.

В ноябре 2021 года после нескольких дней переговоров лидер социал-демократов Андерссон смогла собрать правительство меньшинства при поддержке двух небольших партий.

После того как парламент проголосовал за ее назначение, она представила новый план бюджета страны, но одна из партий отреклась от поддержки, и Андерссон подала в отставку всего через семь с половиной часов после вступления в должность.

Через несколько дней бюджет снова был представлен на рассмотрение, исправлен и одобрен, и Андерссон вновь была избрана премьер-министром Швеции, пока в октябре 2022 года ей не нашли замену в результате всеобщих выборов.