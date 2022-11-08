Греция: почему дорожает хлеб?

Высокие затраты на энергию завели многие греческие компании в тупик. Пекарни сильно пострадали из-за резкого увеличения счетов за электроэнергию и природный газ.

Последние 7 лет Тассос Вазакас владеет пекарней в Афинах, у него 28 сотрудников. В последний год пекарь-предприниматель столкнулись с беспрецедентной ситуацией. Раньше он платил около 1000 евро за природный газ, а теперь счет превышает 5000.

Тассос Вазакас, владелец пекарни:

"Это последний счет, сентябрьский. Общая сумма превышает 5000 евро, и если бы не государственная субсидия, то она достигла бы 6000 евро. Год назад я платил за природный газ около 1000 евро. А такое мы не можем себе позволить, мы не можем платить. Я честно не знаю, что делать. Все это выше моих сил".

Правительство субсидирует 40 центов за каждый киловатт-час электроэнергии, потребляемой пекарней. Предприниматели признают поддержку государства, но также требуют увеличения субсидии на природный газ и снижения НДС с 13% до 6%. Как они утверждают, в дополнение к высоким затратам на энергию им также приходится иметь дело с увеличением стоимости сырья.

Тасос Вазакас, владелец пекарни:

"Продукты и другое сырьё в некоторых случаях подорожали на 100%. Например, мука подорожала вдвое, все молочные продукты подорожали на 60%. Яйца тоже подорожали вдвое. Куда мы идём?"

Помимо хлеба и некоторых сладостей, эта пекарня также предлагает готовые блюда. Вайя Хрони проработала на кухне 35 лет. Для профессионального повара и домохозяйки это самое значительное повышение цен, которое она может припомнить. Каждую неделю в супермаркете Вайя тратит всё больше и больше денег на товары первой необходимости.

Вайя Хрони, повар:

"Всё стало так дорого! Цена на оливковое масло выросла, и мы больше не можем покупать мясо. Куриное филе стоит 10 евро, говядина – более 12 евро. Кто может покупать по таким ценам? Ни одна семья не может заполнить свой холодильник".

По всей Греции работает около 14 500 пекарен. Федерация греческих пекарей утверждает, что от 10% до 15% её членов борются за выживание. Члены профсоюза утверждают, что сразу после Рождества закроются около 300 пекарен, и это произойдет не впервые.

Апостолос Стайкос, Euronews:

"За последние полгода по всей стране закрылось более 200 пекарен. Большинство из них были небольшими семейными предприятиями. Федерация пекарей утверждает, что еще сотни профессионалов терпят большие убытки. Таким образом, это лишь вопрос времени, когда они решат закрыть свои пекарни".