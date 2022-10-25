Цены на природный газ в Евросоюзе упали до самого низкого уровня с середины июня - меньше 100 евро/МВтч. Его сделали втрое-вчетверо дешевле за последние месяцы хорошие погодные условия и заполненные хранилища - к большому облегчению граждан и бизнеса. В результате, собравшиеся в Люксембурге министры энергетики ЕС решили, что можно повременить с выполнением уже согласованных чрезвычайных мер. Это относится к так называемой "иберийской модели", которая подразумевает отвязку цен на газ от цен на электричество.

«Сегодня этот механизм применять не нужно, потому что цена на газ ниже лимита, который мы ввели в Испании и Португалии, - сказала испанский министр Тереза ​​Рибера. - Он работает как страховка: если цена на газ снова вырастет, испанские и португальские потребители будут защищены".

Отвечающие за энергетику представители стран-членов знают, что ситуация на нестабильном рынке может быстро измениться, поэтому необходимы долгосрочные меры. И это то, что они обсуждали ещё раз во вторник.

Одно из предложений, вынесенных на их рассмотрение Еврокомиссией, состоит во введении временных лимитов цен на газовые сделки. Этот шаг связан с особенностями TTF - основного для Европы виртуального рынка в Нидерландах, где цены фиксированы. А Брюссель хочет, чтобы ценовой потолок был динамичным, то есть, чтобы его высота могла меняться каждый день.

«Если бы мы пошли на динамический тип ценового потолка, то преимущество было бы в его способности эволюционировать в соответствии с некоторыми конкретными рыночными условиями, - сказала специалист по энергетике Центра европейских реформ Элизабетта Корнаго. - Например, мы могли бы привязать наши цены к глобальным рынкам в Азии, которая, по сути, является одним из основных регионов, где мы конкурируем за доступ к источникам природного газа».

Именно этой конкуренции хотят избежать противники установления ценового потолка - Нидерланды и Германия, которые опасаются, что он сделает невыгодным торговлю с ЕС. Другие страны-члены просят Еврокомиссию сделать свои предложения более точными и детальными. Министры энергетики встретятся снова через месяц, чтобы принять окончательное решение о новых мерах, призванных держать цены под контролем.