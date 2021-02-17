Евросоюз расширяет закупки вакцин против Covid-19

Европейский Союз объявил, что в рамках своей стратегии по диверсификации источиков вакцины от коронавируса, он заказал 300 млн дополнительных доз американской Moderna. (На самом деле такие закупки осуществляют для себя отдельные правительства).

Тем временем, американо-немецкая фирма Pfizer/BioNTech сообщила, что ЕС получит от неё ещё 200 млн, но этого не смогла подтвердить на пресс-конференции в Брюсселе председатель Еврокомиссии:

«Мы смогли договориться об этом огромном объеме - 2,3 млрд доз для Евросоюза и его соседей, - сказала Урсула фон дер Ляйен. - Если приплюсовать 300 млн доз Moderna, то получится даже больше. Ни я, ни Еврокомиссия не были уведомлена ни о чём другом".

На вопрос, почему ЕС не собирается использовать вакцину "Спутник V", глава Еврокомиссии сказала, что российские разработчики не подавали заявку на её одобрение Европейским агентствам по лекарственным средствам. Фон дер Ляйен выразила удивление тем, что Москва продаёт свои дозы по всему миру, в то время, как её собственная программа вакцинации застопорилась.

Между тем, сотрудник Германского фонда Маршалла (США) признал, что Еврокомиссия всё более эффективно регулирует прививочный процесс:

«Мы уже прошли через худшее, - сказал Якоб Киркегор. - Национальные органы здравоохранения стали довольно точно информировать Еврокомиссию о поставках вакцин и проблемах с ними . Это позволяет надеяться на то, что в будущем ситуация значительно улучшится - и это очень хорошие новости».

Евросоюз также запускает программу по выявлению и изучению новых вариантов коронавируса под названием HERA incubator. Она поможет странам-членам ЕС объединёнными усилиями разрабатывать вакцины против штаммов, которые появятся в будущем. В ней будут участвовать, по словам фон дер Ляйен, "ученые, промышленность, власти, что позволяет мобилизовать ресурсы для принятия этого вызова".