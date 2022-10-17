Призывая граждан, бизнес и организации беречь энергию, учреждения власти Евросоюза применили это к себе. В холодное время в кабинетах Еврокомиссии отопление снижено по сравнению с прошлым сезоном на 2°C, меньше также стали работать увлажнители воздуха. Но и до этого, за период 2015-2021 гг. общее энергопотребление в зданиях органов исполнительной власти сэкономлено на 20%.

Европарламент решил понизить температуру и уменьшить освещение в своих помещениях, уже оборудованных фотоэлектрическими панелями, когенерационными установками и тепловыми насосами. Депутаты также разрешили Союзу отказался от 14 проектов строительства и реконструкции, чтобы оплатить растущие счета за электричество. Представитель немецких "зелёных" предлагает радикальную меру - отменить регулярные переезды парламента из Брюсселя в Страсбург и обратно:

"В нынешней ситуации я считаю совершенно неоправданным то, что Европарламент отапливает и освещает здания в двух городах, и что мы продолжаем путешествовать между Бельгией и Францией, - сказал Даниэль Фройнд. - Я думаю, что на время энергетического кризиса мы должны оставаться здесь, в Брюсселе".

Против этого выступает французское лобби и сторонники исторической традиции распределения власти по Евросоюзу. Согласно основополагающему Договору о ЕС, Страсбург является местом проведения пленарных заседаний парламента 12 раз в год. На этой неделе во второй раз за месяц туда отправляются депутаты, которые выполняют свою повседневную работу в Брюсселе. Но в докладе аудиторской палаты, опубликованном несколько лет назад, подсчитано, что перенос всей деятельности Европарламента в бельгийский город позволит сэкономить 114 млн евро в год и сократить выбросы углекислого газа, связанные с эксплуатацией здания в Страсбурге, почти на 19 тыс тонн.

"В 2022 году отношения между Германией и Францией достаточно прочны, чтобы мы могли позволить Европарламенту остаться только в Бельгии, - продолжал Фройнд. - Этого хочет большинство законодателей, но у них не хватает полномочий. Именно правительства, особенно французское, мешают нам принять такое решение. Если бы парламент мог об этом распорядиться, у нас уже завтра было бы одно место - здесь, в Брюсселе".

Ещё в январе 2020 года Европарламент принял резолюцию, в которой он фактически просит государства-члены закрепить за ним единое место в одном городе. Депутаты правда, не уточнили, которое место и в каком городе.