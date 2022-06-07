В Страсбурге охладили климатический пыл Брюсселя

В Европейском парламенте вспыхнули жаркие дебаты вокруг политики Еврокомиссии по предотвращению изменений климата планеты. На рассмотрение депутатов представлен план под названием Fit 55 (Готовность 55). Он предусматривает сокращение выбросов углекислого газа на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Предложенные меры сильно повлияют на образ жизни европейцев, например, уже скоро ограничат их возможность пользоваться личным автотранспортом до тех пор, пока промышленность не будет выпускать его совсем чистым. В связи с этим консерваторы и крайне правые предлагают отложить прекращение продажи бензиновых и дизельных машин.

Это категорически отвергает зелёный депутат из Германии:

«Мы говорим, что к 2035 году на рынке не должно быть новых двигателей внутреннего сгорания, а наши оппоненты хотят этот процесс остановить, - сказал Михаэль Блосс. - Они хотят вечно продавать машины, работающие на ископаемом топливе. Это абсурд потому что производители марок Mercedes, VW обещают уже к 2030 году выпускать только электромобили. А мы говорим о 2035 годе. Так что мы дебатируем нечто далекое от реальности».

Это не единственный предмет спора исполнительной и законодательной власти. В прошлом году Еврокомиссия предложила облагать граждан налогом на отопление жилищ, автомобильный выхлоп, кондиционеры - на всё, что так или иначе связано с выбросом продуктов горения в атмосферу.

Председатель парламентского комитета по окружающей среде считает, что эта слишком жёсткая мера, учитывая, что простые граждане и так несут непосильное финансовое бремя:

«У нас есть чёткий ответ для домохозяйств, говорим ли мы об автомобилях, отоплении или охлаждении, - ясно, что парламент не последует предложению Европейской комиссии о введении для обычных людей налога на выбросы углекислого газа, - сказал Паскаль Канфэн. - Мы несколько недель назад в комитете по окружающей среде убили эту идею, мы не хотим возрождать её здесь, на пленарной сессии, и этого не произойдет».

В среду на голосование в Страсбурге будет представлена резолюция, которая может сделать невыполнимой поставленную Брюсселем задачу по созданию углеродно-нейтральной Европы к 2050 году.