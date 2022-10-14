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Новости Европы

Frontex незаконно выдворял мигрантов из Греции в Турцию

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 Euronews
Лодка с мигрантами в Средиземноморье
Лодка с мигрантами в Средиземноморье   -   Авторское право  Michael Varaklas/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Пограничное агентство Евросоюза Frontex скрывало многочисленные случаи незаконного выдворения мигрантов из Греции в Турцию. Об этом говорится в докладе Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.

Согласно 120-страничному документу, старшие должностные лица Frontex совершили "серьезные проступки и другие нарушения", скрыв или не проведя надлежащего расследования нарушений прав человека в отношении нелегальных мигрантов.

Об этом не раз сигнализировали неправительственные организации на протяжении последних лет, в особенности во время последнего миграционного кризиса из-за войны в Сирии.

5 августа 2020 года сотрудник Frontex сообщил об одном из таких случаев, став свидетелем того, как греческие власти заставили хлипкую лодку с мигрантами вернуться в турецкие воды.

Право Евросоюза запрещает выдворение или принудительное возвращение людей через международную границу без оценки их прав на обращение за убежищем или другой защитой.