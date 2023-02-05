English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Кипр

Президентские выборы на Кипре: гонка дипломатов

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Центрист Никос Христодулидис на более чем 2% обошёл своего левого конкурента – Андреаса Мавроянниса.
Центрист Никос Христодулидис на более чем 2% обошёл своего левого конкурента – Андреаса Мавроянниса.   -   Авторское право  CHRISTINA ASSI

За президентское кресло в Никосии поборются дипломаты: по итогам воскресного голосования во второй тур президентских выборов на Кипре выходят экс-глава МИД центрист Никос Христодулидис (32,04%) и левый кандидат Андреас Маврояннис (29,58%), возглавлявший делегацию греков-киприотов на переговорах по объединению острова. 

Из гонки выбыл представитель правящей консервативной партии. Явка на выборах достигла 72%.

Во время избирательной кампании в Республике Кипр с полумиллионным электоратом больше всего обсуждались коррупционные скандалы и стремительный рост инфляции.

Решающее голосование состоится 12 февраля.