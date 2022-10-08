Средиземноморские страны ЕС призывают справедливо распределять миграционную нагрузку

Страны Евросоюза, расположенные на внешних границах сообщества, призвали к справедливому распределению миграционной нагрузки. Об этом заявили министры внутренних дел Кипра, Греции, Мальты, Испании по итогам состоявшейся встречи глав МВД Средиземноморской пятерки.

Никос Нурис, глава МВД Кипра: "Мы призываем Европейскую комиссию и Европейский совет наконец признать возросшие обязанности, возложенные на государства-члены ЕС, находящиеся на передовой линии в сфере миграции. Крайне важно обеспечить эффективный, предсказуемый и обязательный механизм солидарности, который бы соответствовал потребностям на местах".

Участники встречи отметили, что из-за продолжающейся агрессии против Украины, а также нестабильной ситуации в соседних странах, внешние границы ЕС должны быть защищены от гибридных угроз.

Байрон Камиллери, глава МВД Мальты: "Воздействие войны и рост цен на основные товары привели к новой волне экономических мигрантов. Мигранты из стран южнее Сахары, которые обычно искали работу в Ливии, обращаются к контрабандистам, когда что-то идет не так, как планировалось. Вокруг нас гибнут люди! Одна трагедия за другой. От Ливана до Атлантики".

Фернандо Гранде-Марласка Гомес, глава МВД Испании: "Мы, страны Южной Европы, знаем, что ни одна система не сможет работать, если бремя ответственности будет лежать почти исключительно на странах первичного приема мигрантов. События последних месяцев должны сделать для всех стран ЕС эту реальность все очевидной".

Апостолос Стоикос, Euronews: "С 2015 года по сегодняшний день южные европейские страны получали значительные финансовые средства на то, чтобы справиться с большим количеством беженцев и мигрантов, которых они принимают. Тем не менее многие считают, что эти средства были выделены для того, чтобы превратить Юг в некое подобие тюрьмы, где мигранты оказались бы в ловушке. Участники Средиземноморской пятерки утверждают, что миграция - общая проблема и, что все государства ЕС должны взять на себя ответственность".