Число погибших в Эгейском море мигрантов растет

Мигранты, спасенные в Эгейском море, пытаются справиться с потрясением после кораблекрушений, произошедших пятого октября.Тогда погибли по меньшей мере двадцать человек. Около 13 числятся пропавшими без вести. Восемьдесят беженцев были спасены и сейчас находятся в безопасности. Люди делятся воспоминаниями.

Абдул Хамар Амюр, мигрант: "Береговая охрана прибыла на место часа через три или два после случившегося. За эти два-три часа погибло большинство женщин. Затем стали умирать и молодые парни, и старики. Мы ничего не могли для них сделать. Мы видели, как они умирали".

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев отмечают, что пути мигрантов становятся все более опасными.

Шабия Манту, официальный представитель УВКБ ООН: "С 2015 года наблюдается тенденция к снижению числа беженцев, прибывающих в Европу. Однако перемещение людей, их путь в Европу становится более опасным. Мы наблюдаем рост числа погибших. В прошлом году в Европу прибыли 120 тысяч мигрантов . Вместе с тем, мы знаем, что на этих маршрутах более 3200 погибли или пропали без вести. Поэтому, это очень опасные пути".

В Грецию направляются мигранты из стран Азии, Ближнего Востока и Африки. Афины призвали Евросоюз активнее бороться с контрабандистами, которые перевозят нелегалов на хлипких судах, тем самым обрекая многих людей на смерть.