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Новости Европы

Международный уголовный суд собирает досье на Путина

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 Shona Murray
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан   -   Авторское право  ICC

Владимир Путин не застрахован от судебного преследования за военные преступления, если на его вину неопровержимо укажут свидетельства и улики. Об этом заявил в интервью Euronews главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге, который в настоящее время участвует в расследовании таких правонарушений на местах их совершения в Украине. Карим Хан сказал, что  высокая должность не поможет российскому президенту остаться безнаказанным:

"Защиты не дают ни ссылки на начальственные приказы, ни официальное положение человека как генерала, президента или премьер-министра - это всё не служит основанием для неприкосновенности -  подозреваемые в таких международных преступлениях не имеют иммунитета. Один из принципов Нюрнбергского трибунала заключается в том, что нет срока давности для военных преступлений или преступлений против человечности".

Путина и Россию обвиняют в совершении военных преступлений в разных частях Украины, где гражданское население подвергается изнасилованиям, пыткам и убийствам, а также расправам с применением или без боевого оружия. Прокурор Международного уголовного суда говорит, что всё это должно быть признано неприемлемым, если окажется правдой:

«Ясно одно. Нельзя умышленно, преднамеренно наносить удары по гражданским объектам, школам и больницам, местам проживания гражданских лиц, если только эти люди и объекты не используются для получения явного военного преимущества».

Карим Хан также указывает на растущее значение международное права и его неукоснительного соблюдения, учитывая текущую ситуацию в Украине:

«Я думаю, что закон должен сыграть свою роль. Он не решит всех мировых проблем, но мы должны полагаться на него в критические моменты, свидетелями которых мы сейчас вляемся. Они касаются всех нас. Это не голливудский фильм. Это не какая-то драма. Это нечто близкое и личное для слишком многих».

Прокурор Международного уголовного суда и его объединённая следственная группа из шести стран Евросоюза в настоящее время расследуют военные преступления в Украине под эгидой Евроюста - это агентство ЕС по сотрудничеству в судебной сфере.