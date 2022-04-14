Главный прокурор МУС: "Украина – это место преступления"

"Украина - это место преступления. (...) Мы должны прорваться сквозь туман войны, чтобы добраться до истины", – заявил прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, посетив в среду пригород Киева Бучу.

В начале апреля здесь были найдены тела сотен мирных жителей, в гибели которых Украина обвиняет российские войска, оккупировавшие город в течение месяца.

Сегодня фронт войны смещается на восток, и в Киеве звучат новые обвинения в преступлениях против жителей других оставленных российской армией населенных пунктов.

"Мы здесь, потому что у нас есть веские основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда", – добавил Карим Хан. "Если есть преступления, судьи должны решить, следует ли выдавать ордера или повестки, но мы должны идти шаг за шагом. С нами приехала команда, они здесь не из-за камер журналистов. Это криминалисты, судебные антропологи, аналитики, следователи и юристы, мы должны убедиться, что отделяем правду от вымысла, и идти вперед, настаивая на праве каждого человека, каждого ребенка, каждой женщины, каждого мужчины на то, чтобы их жизнь была защищена и не подвергалась произвольному нападению".

В компетенцию Международного уголовного суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также акты агрессии.

Накануне "геноцидом" навзал действия России на Украине президент США.

В Москве обвинения квалифицировали как "неприемлемые".