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Украина

"Гаубица покоряет сердца"

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 Euronews
Франция ранее отправила Украине 18 гаубиц и обещает ещё несколько
Франция ранее отправила Украине 18 гаубиц и обещает ещё несколько   -   Авторское право  Michel Euler/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

"Романтические поступки — это, конечно, хорошо, но чтобы завоевать наши сердца, нет ничего лучше самоходных гаубиц": в соцсетях распространяется ролик, выражающий благодарность Франции, которая согласилась передать украинским вооружённым силам больше 155-мм самоходок "Цезарь", чья дальность стрельбы может достигать 40 км.

Париж ранее уже отправил Киеву 18 таких орудий, а на днях президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности передать украинцам ещё несколько гаубиц.

Киев регулярно обращается с призывами к странам Запада отправить ещё больше техники, оружия и боеприпасов. После недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов список был пересмотрен — теперь украинское руководство просит больше систем и комплексов ПВО.