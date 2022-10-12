"Гаубица покоряет сердца"

"Романтические поступки — это, конечно, хорошо, но чтобы завоевать наши сердца, нет ничего лучше самоходных гаубиц": в соцсетях распространяется ролик, выражающий благодарность Франции, которая согласилась передать украинским вооружённым силам больше 155-мм самоходок "Цезарь", чья дальность стрельбы может достигать 40 км.

Париж ранее уже отправил Киеву 18 таких орудий, а на днях президент Франции Эммануэль Макрон объявил о готовности передать украинцам ещё несколько гаубиц.

Киев регулярно обращается с призывами к странам Запада отправить ещё больше техники, оружия и боеприпасов. После недавних массированных ракетных обстрелов украинских городов список был пересмотрен — теперь украинское руководство просит больше систем и комплексов ПВО.