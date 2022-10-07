Евросоюз осуждает российский ракетно-ядерный "шантаж"

Программу "О положении Союза" ведёт в Брюсселе Штефан Гробе: "Попытки Запада экономически поставить Россию на колени потерпели на этой неделе неудачу. Нефтяной картель ОПЕК+, контролируемый Саудовской Аравией и Россией, согласился сократить добычу на два миллиона баррелей в день для повышения цен. Это идёт в разрез с усилиями США и Европы по лишению Москвы части огромных доходов, которые она получает от продажи сырой нефти.

Решение было принято вскоре после того, когда Евросоюз разработал свой очередной пакет санкций против России, на этот раз в связи с её незаконной аннексией четырех украинских областей.

Пока российские войска продолжали терять позиции из-за украинского контрнаступления, высокопоставленные чиновники ЕС давали понять, что эта война в значительной степени является европейской войной.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Действия Европы значительно изменили ситуацию. Но нужно и дальше за ней следить, помогать украинцам противостоять захватчику, быть сильной и непоколебимой Европой. Только так можно остановить Путина. Нам важно и дальше следовать этим курсом и снова подавать сигнал нашим украинским друзьям: "Мы остаёмся бок о бок с вами столько, сколько потребуется».

Детище президента Макрона

Украина стала членом нового форума, Европейского политического сообщества. Это детище президента Франции Эммануэля Макрона объединяет 44 страны.

Впервые созванное на этой неделе в Праге, Сообщество включает в себя членов Евросоюза, а также его периферийных соседей, таких как Норвегия, Великобритания и Турция. Форум отражает давнее стремление Макрона создать единую, сильную и независимую Европу. Пока неясно, оправдает ли Европейское политическое сообщество эти амбиции.

Одна из многих неопределённостей - это то, как поведет себя дальше всё более агрессивная Россия.

Россия в последнее время усиливала свои угрозы применить ядерное оружие, чтобы заставить своих предполагаемых врагов уступить.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок:

«Путин не в первый раз прибегает к такой угрозе. Это безответственно. Мы должны воспринимать это серьёзно как ни к чему другому. Больше 200 дней продолжаются эта жестокая агрессивная война и попытка нас шантажировать".

Свидетельствует ли ядерная угроза Путина о том, что он в отчаянии? Блефует ли он? Что, если нет?

Ко мне присоединяется Мариана Буджерин, старший научный сотрудник и специалист по ядерной безопасности Белферовского центра Гарвардской школы Кеннеди и автор готовящейся к выходу новой книги «Наследование бомбы: распад СССР и ядерное разоружение Украины».

Гробе: Было бы лучше сегодня Украине, если бы она не отказалась от ядерного оружия?

Буджерин: Короткий ответ: нет. Украина унаследовала не «готовые к использованию» средства ядерного сдерживания, а ядерный потенциал, который она могла бы превратить в средство сдерживания. Но это потребовало бы времени, инвестиций, было бы вызовом международному сообществу и нарушением режима нераспространения, чего такое молодое государство, как Украина, не могло себе позволить в то время.

Ядерный путь Путина

Гробе: Владимир Путин неоднократно намекал на ядерную угрозу, стремясь запугать Украину и Запад. Насколько серьёзны эти угрозы?

Буджерин: Угрозы, которые мы слышали от него, выходят далеко за рамки того, что мы понимали под российской ядерной доктриной в отношении допустимого применения ядерного оружия. Поэтому, я думаю, мы должны следить за этим очень пристально и предвидеть действия такого лидера в авторитарном режиме, который проигрывает войну. На что он, собственно, способен?

Гробе: Есть много предположений об использовании Путиным тактического ядерного оружия. Насколько это мощное оружие, и сколько его у России?

Буджерин: Причина, по которой мы очень внимательно следим за тактическим ядерным оружием, заключается в том, что это именно то оружие, которое можно было бы использовать на территории Украины, а не межконтинентальные баллистические ракеты, которые нацелены на США и НАТО. У России его много, больше, чем в любой другой стране. У неё около 2000 единиц тактического ядерного оружия, хотя они якобы не находятся в боевой готовности. То есть они не размещены в военных частях, которые могли бы их использовать. Они хранятся в специальных складах, и мы знаем, где эти склады. Есть около 12 мест, за которыми западные спецслужбы, я уверена, очень внимательно следят, за их любыми движением.

Гробе: США Президент Байден предостерег Путина от применения ядерного оружия, заявив, что ответ Вашингтона будет «последовательным». Можно ли приструнить Путина такими предупреждениями?

Буджерин: Очень трудно сказать. Штефан. Мы потратили много времени и умственных усилий на размышления о том, как работает сдерживание между двумя потенциальными противниками с ядерным оружием, которые полагаются на угрозу ядерного возмездия. Украина не прикрыта ядерным щитом, ни своим, ни союзников вроде НАТО. Но пока я по-прежнему скептически отношусь к тому, что Запад может какой-нибудь угрозой удержать г-на Путина от движения по ядерному пути.

Холодные меню

Наряду с ядерной угрозой энергетический кризис не даёт европейским лидерам спать по ночам. Пока они обдумывают установление потолка цен на газ, бизнес спешит предложить свои решения.

В Брюсселе, столице ЕС, группа владельцев ресторанов представила, каким будет будущее для гурманов без газа и электричества: ни печей, ни духовок, ни плит, ни лампочек.

Тем не менее, получается отличная еда - просто холодное или слегка поджаренное на пылающем гриле японского барбекю, подаваемая на столы при свечах. Звучит как романтическая атмосфера и яркие впечатления. Это то, что клиенты будут испытывать постоянно, если счета за энергию продолжат расти".