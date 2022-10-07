Украина: карта боевых действий по данным ISW, 7 октября

Украинские войска продолжают контрнаступление на северо-востоке и на юге Украины, где к настоящему времени, по словам президента Украины Владимира Зеленского, освобождено более 500 квадратных километров территории.

Но представители украинских властей в Днепре, Николаеве и Запорожье говорят, что Россия усиливает обстрелы этих регионов.

По данным Института изучения войны, применение Россией иранских беспилотников не приводит к асимметричным эффектам, как это произошло с использованием Украиной американских систем HIMARS, и вряд ли существенно повлияет на ход войны.

Как объясняют аналитики Института, российские войска, по-видимому, не используют эти беспилотники в качестве асимметричного ответа на поле боя. Вместо этого они применили такие аппараты в большом количестве против гражданских целей в тыловых районах, вероятно в надежде достичь непрямых результатов с помощью террора.

На восточном направлении, по данным Института изучения войны, украинские силы, вероятно, продолжили контрнаступление на северо-востоке Харьковской области в районе Купянска и операции по созданию угрозы российским позициям вдоль дороги Кременная-Сватово на западе Луганской области.

Российские войска продолжали наступление в Донецкой области и, вероятно, добились новых успехов в районе Бахмута.

Лидеры самопровозглашённой так называемой Донецкой Народной Республики заявили, что захватили у украинских войск три населенных пункта в Донецкой области, недалеко от Бахмута.

На юге российские войска, вероятно, организуют оборонительные позиции в северной части Херсонской области после развала российского фронта на северо-востоке региона.

Российские войска полны решимости удерживать Херсон как можно дольше, поскольку этот город — единственный областной центр, который Москве удалось захватить с 24 февраля.