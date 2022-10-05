В Европе прошли акции солидарности с иранскими женщинами

Антиправительственные протесты давно вышли за пределы Ирана. В Гааге сотни демонстрантов прошли маршем к нидерландскому парламенту в знак солидарности.

Массовые манифестации охватили Иран более двух недель назад. За это время десятки протестующих были убиты, сотни — арестованы. Поводом для народного негодования послужила смерть 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за нарушение правил ношения хиджаба.

В Италии посетителям Национального музея искусств XXI века в Риме, предложили поучаствовать в акции солидарности с иранскими женщинами.

Они оставляют пряди своих волос в установленной на стойке регистрации прозрачной коробке, которая будет доставлена в посольство Ирана в Риме.

Они должны знать, что они не одиноки. Они должны знать, что то, о чем они просят, а это основные права человека, - это то, за что мы хотим бороться вместе с ними Джованна Меландри директор Национального музея искусств XXI века

Акцию поддержали и в Европейском парламенте в Страсбурге. Во время дебатов о протестах в Иране шведская евродепутат от партии "Обновляя Европу" обрезала волосы, призывая положить конец насилию в отношении иранских женщин.

Пока женщины Ирана не станут свободными. Мы будем стоять за вас. (На фарси) "Зан, Зендеги, Азади". "Женщины, жизнь, свобода" Абир Аль-Сахлани евродепутат от партии "Обновляя Европу"

В Париже в Национальной ассамблее депутаты и министры почтили минутой молчания погибших иранских протестующих, которые "заплатили своей жизнью в борьбе за свободу".