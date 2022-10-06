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мир

Европарламент призвал ввести санкции против властей Ирана

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
Европарламент в Страсбурге
Европарламент в Страсбурге   -   Авторское право  AP Photo/Jean-Francois Badias

Европейский парламент призвал Брюссель наложить санкции на представителей властей Ирана, связанных с гибелью Махсы Амини после задержания местной полицией нравов за неправильное, по мнению полицейских, ношение хиджаба. Смерть девушки вызвала крупнейшую за последние десятилетия волну протестов в Исламской Республике.

Во время сессии в Страсбурге евродепутаты потребовали добавить в чёрный список иранцев, аффилированных с полицией нравов Ирана, из-за "серьезных нарушений прав человека" в стране.

Протесты в Исламской Республике начались три недели назад и изначально были выступлениями за права женщин, но позже переросли в движение, требующее революции и свержения теократического режима в Иране. Манифестации, во время которых часто происходят стычки с полицией, проводятся на улицах и в университетах страны. В акциях протеста участвуют даже школьницы: они срывают с себя хиджабы и выкрикивают антиправительственные лозунги.