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Иран

Иранской спортсменке может грозить арест за выступление без хиджаба

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 Euronews
Рекаби стала всего второй иранской спортсменкой, нарушившей требование выступать в хиджабе
Рекаби стала всего второй иранской спортсменкой, нарушившей требование выступать в хиджабе   -   Авторское право  Rhea Kang/AP

Международная федерация спортивного скалолазания выражает обеспокоенность судьбой иранской спортсменки Эльназ Рекаби: на Чемпионате Азии в Сеуле она выступила с непокрытой головой, предположительно — в поддержку массовых протестов у себя на родине. Но это нарушает законы Ирана.

В итоге, по сообщениям СМИ, ей пришлось покинуть Сеул досрочно, и теперь ей грозит арест.

О спортивных проблемах вокруг хиджаба Эльназ рассказывала Euronews ещё несколько лет назад.

Эльназ Рекаби, иранская спортсменка:

"Другим спортсменам всегда интересно и немного странно, зачем девушка носит платок на голове и одежду, закрывающую руки и ноги, во время соревнований внутри при высокой температуре. Конечно, когда жарко, хиджаб становится проблемой. Во время соревнований организму нужно отводить тепло. Мы сами пытались создать форму, которая была бы совместима и с хиджабом, и с занятиями скалолазанием".

Посольство Ирана в Южной Корее категорически опровергло сообщения об аресте.

На пути домой Рекаби в "Твиттере" заявила, что попросту забыла надеть платок из-за сильного спортивного стресса. Но в федерации не исключают, что сообщение она опубликовала под давлением.