Бельгийские бары бойкотируют чемпионат по футболу в Катаре

До начала чемпионата мира по футболу в Катаре осталось всего несколько недель. Европейские болельщики достают форму своих сборных, готовятся темпераментно их поддерживать - пусть и на большом расстоянии от ближневосточного государства. Но в Брюсселе некоторые бары, муниципалитеты и городские площади собираются игнорировать этот турнир. Владелец популярного Cafe Caberdouche, в котором обычно транслируются спортивные состязания на большом экране, сообщил Euronews, что он не будет показывать матчи по этическим, социальным и экологическим причинам:

«Всё эти причины накопились после сомнительного выбора страны-хозяйки, коррупционных скандалов, подозрительно заключённых контрактов, инцидентов на строительстве объектов. Чемпионат в жарком Катаре вообще проводить абсудно, - сказал Эммануэль Симонис. -А здесь на всё это наложился сумасшедший энергетический кризис. Все задаются вопросом, как они будут оплачивать счета за свет и газ, наблюдая при этом за чемпионатом, который будет проходит на кондиционированных стадионах посреди пустыни».

Эммануэль сообщил, что его постоянные клиенты и персонал готовы байкотировать футбольное первенство, даже если при этом они много потеряют в смысле развлечения и дохода. Так же настроены и жители соседних городов, таких как Париж и Лилль, где даже отменены фан-зоны.

По данным неправительственной организации Amnesty International, в Катаре трудятся 1,7 млн мигрантов. Многие из них подвергаются насилию и эксплуатации, живут в ужасных условиях. Газета Guardian сообщает, что в ходе подготовки к чемпионату погибло 6,5 тыс строителей.

Комитет по правам человека Европарламента приняли четыре резолюции с целью информирования общественности о том, что происходит и будет происходить до первого свистка судьи.

«Вся ситуация с чемпионатом по футболу в полном беспорядке, - сказала депутат из Германии Ханна Нойманн. - Кубок мира нельзя было доверять Катару в первую очередь из-за положения с правами человека. В этой стране нет демократии, зато много проблем. В последнее время мы увидели некоторые улучшения в отношении прав трудящихся-мигрантов, но невозможно вернуть к жизни тех из них, кто погиб в первые годы строительства стадионов. Мне не хочется смотреть этот спортивный праздник, хотя я на самом деле очень люблю футбол».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам не намерен смотреть матчи, так как он будет слишком занят, сообщил Euronews его представитель. Однако Жозеп Боррель пытался оказать давление на катарские власти, организовав ряд диалогов с ними по правам человека.