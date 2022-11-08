Посол ЧМ-2022 в Катаре: "геи – харам"Комментарии
Очередной скандал в преддверии чемпионата мира по футболу в Катаре, на этот раз – на почве гомофобии. Посол мундиаля Халид Салман заявил в интервью немецкому каналу ZDF, что гомосексуальность – это "грех", и узрел проблему в том, что несовершеннолетние могут увидеть болельщиков-геев. Интервью было прервано сотрудником пресс-службы оргкомитета футбольного турнира.
Высказывание бывшего игрока катарской сборной осудили в МВД Германии. Глава ведомства Нэнси Фезер напомнила о гарантиях безопасности для представителей ЛГБТ-сообщества, предоставленных официальными лицами эмирата.
В ответ на реплику Салмана десятки людей устроили акцию протеста у Музея FIFA в Цюрихе, где также расположена штаб-квартира Международной федерации футбола.
Ранее в FIFA заверили, что футбольным фанатам чемпионата разрешат развернуть радужные флаги возле стадионов, но не на трибунах.
В рамках кампании по борьбе с дискриминацией капитаны нескольких европейских команд, включая сборные Англии, Франции и Германии, будут носить повязки с надписью "One love" ("Одна любовь").
Как и во многих государствах Аравийского полуострова, однополые отношения в Катаре криминализированы. 21 сентября катарский эмир шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани заявил, что страна примет болельщиков любой сексуальной ориентации.