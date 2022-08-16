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Катар

Катар: строительство стадиона "Лусаил" завершено

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 Euronews
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Национальный стадион "Лусаил"(Катар), август 2022 г.
Национальный стадион "Лусаил"(Катар), август 2022 г.   -   Авторское право  AFP Video

В Катаре завершено строительство Национального стадиона "Лусаил" в одноимённом городе. Именно здесь 18 декабря состоится финал Чемпионата мира по футболу-2022.

Впервые в истории мировое первенство по этому виду спорта пройдет не летом, а осенью и зимой. Вместо изначально запланированной вместимости в 80 тысяч мест, "Лусаил" примет 20 тысяч зрителей.

По данным из открытых источников, с тех пор, как Катар получил право на проведение ЧМ по футболу, в стране было зарегистрировано 6 750 смертей мигрантов из Южной Азии. Многие из них стали жертвой ужасающих условий труда, работая по 10 часов в день при температуре в 45 грудусов и выше.