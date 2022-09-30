Евросоюз не приемлет захвата Россией украинских земель

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "В своей войне против Украины Россия начала писать следующую главу, - аннексировав оккупированные регионы на Востоке и Юге Украины. Этот шаг последовал за фиктивными референдумами на минувшей неделе, целью которых было поставить печать одобрения на присоединение к России, придав операции хоть немного демократического оттенка. Официальная пропаганда ликовала.

Леонид Пасечник, назначенный Россией глава ЛНР:

Явка очень большая. Количество проголосовавших... подавших свои голоса за вхождение Луганской народной республики в состав Российской федерации просто подавляющее. Это, конечно, это был ожидаемый результат.

Вот именно: это был ожидаемый результат с момента объявления референдумов.

Как и большая часть остального мира, Европейская комиссия расценила действия России как незаконную попытку захватить больше земли и изменить международные границы силой. Реакция Брюсселя была бескомпромиссной.

Плата Кремля за аннексию

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

Мы не приемлем таких псевдореферендумов и любых видов аннексии в Украине. Мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту дальнейшую эскалацию. Поэтому сегодня мы вместе предлагаем новый пакет кусачих санкций против России.

Среди предложенных действий - ограничение цен на нефть, торговые рестрикции и занесение лиц, устроивших фиктивные референдумы, в чёрный список.

А потом поступили видеокадры, которые, кажется, пришли прямо из фильма о Джеймсе Бонде. Серия загадочных утечек из трубопроводов "Северный поток" привела к образованию обширного поля газовых пузырей вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море.

Политические лидеры в Европе предположили, что причиной инцидента стал саботаж, а некоторые открыто указали на Россию как на единственного вероятного виновника. Расследование продолжается. Цена на газ подскочила.

Это произошло после того, как на этой неделе Европейский банк реконструкции и развития опубликовал новый отрезвляющий доклад о воздействии на экономику продолжающегося энергетического кризиса. И это воздействие глубоко.

Европе предстоит холодная зима?

Ко мне присоединяется Беата Яворчик, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

Гробе: Последний доклад ЕБРР «Перспективы региональной экономики» носит красноречивое название «Впереди холодная зима?» Насколько холодными, темными и тяжелыми будут ближайшие месяцы, пока война России в Украине продолжается?

Яворчик: Я думаю, что развивающуюся Европу ждёт долгая и суровая зима. Первая половина этого года характеризовалась высокими показателями, поскольку потребители тратили сбережения, накопленные в ковидное время, а экспорт был сильным. Но перспективы на зиму и следующий год выглядят гораздо мрачнее. Энергетический кризис, высокая инфляция и неопределенность, связанная с войной, тормозят экономический рост. Более того, ожидается, что спад в Западной Европе негативно скажется на экспорте из этого региона.

Гробе: Часть территории, где работает ЕБРР, — это Восточная Европа, один из беднейших регионов ЕС, а также географически ближайший к войне. Платят ли эти страны особенно высокую экономическую цену за путинскую агрессию?

Яворчик: Энергетический кризис погубно сказывается на многих странах Восточной Европы. В странах Балтии мы наблюдаем инфляцию выше 20%. Это связано с тем, что высокие затраты на производство электричества и тепла немедленно переходят в более высокие розничные цены. В Венгрии и Польше домохозяйства пока не видели таких высоких цен на энергию в своих счетах за коммунальные услуги. Но самое страшное для них ещё впереди.

Гробе: Больше всего страдает, конечно, сама Украина. Какие экономические перспективы вы даёте этой стране?

Яворчик: В этом году мы ожидаем падения ВВП Украины на 30%. Это мощный обвал. Наш прогноз остается неизменным. Мы видели тенденцию к этому в первой половине года, так что снижение неизбежно. Проблемы, связанные с разрушенной инфраструктурой, прерванными цепочками поставок и перемещением населения, оказываются очень сложными. Поэтому в этом году мы ожидаем значительное сокращение экономических показателей.

Гробе: Есть ли в вашем отчете что-нибудь позитивное, что-нибудь обнадеживающее, что могло бы дать людям в Восточной Европе проблеск надежды?

Яворчик: Мы видим, что компании в странах Европы с формирующимся рынком, а также фирмы в Германии все больше диверсифицируют свою базу поставщиков, чтобы сделать свои логистические цепочки более устойчивыми. И это возможность для развивающейся Европы. Она имеет шанс проникнуть на большую часть западноевропейского рынка. Конечно, это скорее произойдёт в среднесрочной перспективе, потому что в ближайшем будущем мы ожидаем спада в Западной Европе и, следовательно, снижения спроса на экспорт.

Российские танки - на запчасти

Во времена экономических неурядиц люди становятся изобретательнее, особенно на войне.

Вот история Гены Чипошина, добровольца украинской армии и бывшего механика, который сейчас водиночку работает на кладбище российских танков недалеко от недавно отвоеванного города Изюм. Он снимает исправные запчасти, чтобы их можно было повторно использовать, например, в украинских боевых машинах. Гена говорит, что пытается внести свой вклад в военные усилия, надеясь, что война закончится через несколько месяцев".