От "референдумов" к аннексии

Решение об аннексии четырех украинских регионов, в которых на этой неделе состоялись так называемые "референдумы о вхождении в состав Российской Федерации", может быть принято на следующей неделе.

Назначенные Россией руководители оккупированных территорий в среду прибыли в Москву.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что депутаты перенесли на более поздний срок рассмотрение запланированных ранее вопросов, чтобы принять решение по итогам организованного Россией голосования.

Совет Федерации готов рассмотреть законы о включении в состав страны новых субъектов 4 октября, сообщают российские информационные агентства.

Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал действия Москвы "пропагандистским шоу", заявив, что борьба за освобождение оккупированных территорий будет продолжена.

"Для Путина самая большая угроза в связи с этими "референдумами" заключается в том, что если его погонят из того же самого Лимана, то патриотическая общественность, вынув на время соску-пустышку изо рта, будет обвинять его в том, что он не смог защитить уже российские территории. Поэтому Владимир Путин испытывает некоторые сомнения по поводу того, стоит ли спешить с объявлением этих территорий российскими", - считает политолог Дмитрий Орешкин.

В 2014 году Россия аннексировала Крым, также проведя там перед этим референдум о статусе региона, итоги которого не были признаны мировым сообществом.

Евросоюз в ответ на предстоящую аннексию еще четырех украинских областей анонсировал новый - восьмой по счету - пакет санкций против Москвы.

"Фальшивые "референдумы", организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ", - подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.