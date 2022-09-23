Боррель: "Циничная попытка подорвать нашу поддержку Украины"

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: Если у кого-то и была плохая неделя, так это у Владимира Путина — и разве что еще у Дональда Трампа. Доказав, что его военные усилия обернулись неудачей, президент России издал указ о мобилизации до 300 000 человек. Затем всё пошло под откос.

Билеты на рейсы из России в безвизовые страны распроданы, так как люди, похоже, бегут от возможного призыва. Мобилизация также вызвала протесты по всей стране: сотни людей были задержаны на антивоенных демонстрациях примерно в 40 городах.

Ситуация в России накаляется. Чувствуя себя загнанным в угол, Владимир Путин снова повторил предупреждение о ядерном оружии:

"Тем, кто позволяет себе такие заявления, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф", — заявил в видеообращении Владимир Путин.

Евросоюз отреагировал на угрозы Путина

Путин не стал называть никаких имен, но выделил "людей в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", которые, по его словам, стремятся победить Россию любыми способами. Евросоюз отреагировал резко.

Жозеп Боррель, глава евродипломатии:

"Эта отсылка к ядерному оружию представляет собой безответственную и циничную попытку подорвать нашу непоколебимую поддержку Украины. Эти угрозы подвергают риску международный мир и безопасность — в беспрецедентном масштабе. Но они не поколеблют нашу решимость".

Кроме того, Брюссель пообещал Украине дальнейшую военную помощь и новые антироссийские санкции.

Тем временем Евросоюз продолжает работать над мерами по борьбе с экономическими последствиями войны — энергетическим кризисом. Еврокомиссия сделала несколько предложений, которые будут обсуждаться на встрече министров энергетики ЕС на следующей неделе.

Каковы шансы на успех? Эфи Кутсокоста поговорила с министром Германии по европейским делам Анной Люрманн.

Германия выступает против введения потолка цен на газ

Эфи Кутсокоста, корреспондент Euronews:

Я бы хотела начать наше интервью с основного повода для тревоги в Евросоюзе — это цены на энергоносители и стремительно растущие счета. Еврокомиссия уже представила пакет мер, который включает в себя уменьшение спроса на электроэнергию. Этих мер достаточно, чтобы снизить цены?

Анна Люрманн, министр Германии по европейским делам:

Я очень благодарна Еврокомиссии за то, что они действуют так быстро и предложили ряд мер, которые, я уверена, помогут нам снизить цены и вместе с этим сократить потребление. В частности, особенно важны предложения Еврокомиссии, которые касаются сверхприбыли энергетических компаний. Мы могли бы использовать тот избыточный заработок, который они получили, не приложив никаких дополнительных усилий, а просто потому, что так устроен рынок энергетики. Мы можем взять эти излишки и вернуть их потребителям, гражданам, особенно нуждающимся. Мы можем снизить для них цены.

Думаю, это, действительно, очень хороший пакет мер для решения проблемы роста цен на энергию. И я совершенно убеждена, что если мы будем следовать им и сделаем всё на национальном уровне, то, во-первых, найдем способы уменьшить потребление, причем очень быстро, а, во-вторых, увеличим использование возобновляемых источников энергии. Сможем не только пережить эту зиму, но и создать условия, при которых наша экономика будет устойчивой без российских энергоносителей и в ближайшие годы.

Эфи Кутсокоста, корреспондент Euronews:

Но эти меры не касаются основной проблемы — российского газа. Многие страны-члены ЕС выступают за предложение о введении потолка цен на газ от всех поставщиков. Почему вы настолько против такой меры?

Анна Люрманн, министр Германии по европейским делам:

Проблема в том, что если ввести потолок цен только в Евросоюзе, когда все остальные мировые потребители этого не делают, то газ отправится к другим покупателям, а у нас, в ЕС, может случиться дефицит или снижение уровня поставок. Думаю, мы должны быть очень осторожны с установлением потолков такого рода и сделать всё возможное для того, чтобы диверсифицировать нашу структуру поставок. Предложение о введении налога на сверхприбыль также поможет решить проблему цен, в частности, на электричество. Мы сможем передать эту сверхприбыль гражданам, чтобы решить проблему цен.

Эфи Кутсокоста, корреспондент Euronews:

Какая угроза сегодня самая крупная для ЕС?

Анна Люрманн, министр Германии по европейским делам:

Самая крупная угроза — это Россия, здесь нет сомнений. Россия напала на европейскую страну, и мы помогаем этой стране, поставляя ей запасы вооружений, гуманитарную помощь и предлагая дипломатическую поддержку. Абсолютно ясно, что мы должны послать Путину четкий стоп-сигнал, чтобы он прекратил эту агрессию.

Похороны королевы Елизаветы II

Война в Украине и энергетический кризис ненадолго отошли на второй план в начале недели, когда мир прощался с покойной королевой. Она была самым знаменитым человеком в мире. По-видимому, половина населения мира посмотрела по телевизору хотя бы часть похорон Елизаветы II. Трудно представить себе другое публичное мероприятие, которое бы вызвало такой интерес по всему миру.

Учитывя принцип правопреемства на британский престол, мы больше никогда в жизни не увидим другую королеву в Букингемском дворце. Если это не конец эпохи, то я не знаю, что это, говорит Штефан Гробе.