Минобороны России публикует видео сборов призванных по мобилизации. В ряде мест мобилизованным уже выдают оружие. Утверждается, что перед отправкой в зону боевых действий они пройдут полную медицинскую проверку и подготовку. Многие, во всяком случае на камеру, утверждают, что готовы выполнить приказ Верховного главнокомандующего.

"Настрой очень боевой! Хотелось, конечно, вместе с братом уйти, но его раньше забрали".

В российских соцсетях появляются многочисленные сообщения о том, что мобилизация совершенно не "частичная", вызывают всех, кого могут. Представители властей называют часть таких сообщений "фейками". А в ряде случаев говорят о том, что решение о праве на отсрочку принимается уже после явки с повесткой.

Многие тысячи российских мужчин не желают испытывать судьбу. Те, у кого есть возможность покинуть страну, выбирают такой вариант. Очереди скапливаются на границах, авиабилеты в безвизовые страны купить уже почти невозможно.

"Паника. У всех знакомых паника. Люди не знают, что делать, большинство. Многие не могут выехать — у 70% людей нет загранпаспорта".

Сразу несколько стран ЕС при этом заявили, что оказываются принимать россиян, бегущих от мобилизации. Пока лишь в Германии заявляли о готовности принять российских уклонистов, но лишь в частном порядке, официального решения на этот счёт нет.