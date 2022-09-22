Прошлой зимой отец двоих детей Мигель выключил электрическую колонку в своем доме под Мадридом и начал надевать дополнительные слои одежды, чтобы согреться.

Рост цен на энергоносители и инфляция ускорили откат в уровне жизни, который, по словам 61-летнего Мигеля, начался десять лет назад, когда ему урезали зарплату.

"Если я хочу принять душ, то кипячу чайник и потом так моюсь, - рассказал Мигель в интервью Euronews. - Летом это не проблема, да и зимой, честно говоря, я уже привык. Что касается отопления, то я живу в квартире, поэтому мне помогает тепло из квартир, расположенных рядом".

Мигель проходит пешком два километра до ближайшего супермаркета, чтобы принести домой еженедельный рацион, в котором - в основном - продукты дешёвых торговых марок.

"Я готовлю большое рагу, и его хватает надолго, - добавляет Мигель. - Вот так я по сей день свожу концы с концами и не знаю, что меня ждет завтра".

Мигель далеко не одинок. Многим испанцам сегодня приходится затягивать пояса потуже, поскольку и без того растущие цены на электроэнергию усугубляются войной в Украине и решением России сократить поставки газа в Европу.

В течение шести лет до 2020 года средняя семья платила за электроэнергию 780 евро в год. Однако, по данным испанского союза потребителей (OCU), эта сумма выросла до 1 371 евро в год, причем только с августа прошлого года цены на электроэнергию выросли почти на две трети.

Это отразилось на ценах на продукты питания. По данным OCU, год спустя средняя стоимость продуктов питания была на 15,2% выше, чем в августе 2021 года.

"Мы провели исследование 280 продуктов в 1100 супермаркетах и обнаружили, что 94% продуктов подорожали. Это показывает, насколько далеко зашел кризис", - говорит представитель OCU Энрике Гарсия.

Профессиональный музыкант, Орландо, сильно обеспокоен ростом цен на электричесвто: он построил собственный дом и сам выращивает продукты питания Credit: Heather Galloway

Как и Мигель, Орландо, бас-гитарист, живущий в 50 км от Мадрида, также старается готовить заранее большое количество еды, которой ему хватает надолго.

"Я научился готовить, и это сильно изменило ситуацию, - говорит он. - Я готовлю большую кастрюлю чили-кон-карне, причём фасоль выращиваю сам. Этого мне хватает на несколько дней".

Орландо сам выращивает много овощей и установил солнечные панели, энергию от которых он накапливает в аккумуляторах, - это растущая тенденция, по словам директора Испанского союза по солнечной энергии (UNEF) Хосе Доносо. Он говорит, что за последний год продажи таких аккумуляторов для индивидуальных домов выросли более чем на 50%.

Другие испанцы, как, например, мать-одиночка Анабель, перешли на регулируемый тариф на электроэнергию, чтобы воспользоваться социальной дотацией. При этом абоненты электросети вынуждены отказываться от "пиренейского исключения" - правила, которое позволяет жителям Испании и Португалии отвязать счет за электричество от рыночной цены на газ. Так что регулируемый тариф - скорее проклятие, чем спасение:

"Стоимость газа и электричества просто сумасшедшая, несмотря на то, что мне положена эта социальная скидка, - сказала Анабель в интервью Euronews. - И всё потому, что я вынуждена пользоваться регулируемым тарифом, который постоянно растет! Все дорожает! Еженедельная продуктовая корзина подорожала на треть, а тут ещё цены на бензин... Раньше я платила 50 евро за бак, а теперь это 80 евро".

Покупатели расплачиваются за рыбу на рынке Маравильяс в Мадриде. Повышение тарифов на электроэнергию приводит к росту цен на продукты питания. Credit: AP Photo

Анабель вынуждена работать на разных работах - от административной до писательской. Таких, как она, в Испании называют "mil eurista" - то есть, тот, кто зарабатывает 1 000 евро в месяц.

Она говорит, что, помимо всего прочего, ей придется вложить деньги в новую машину, поскольку ее автомобиль с января будущего года будет запрещен к эксплуатации в черте города в соответствии с новыми ограничениями на выбросы углекислого газа.

"И все это - с работой по временным контрактам и нестабильным доходом!" - сетует Анабель.

Правительство пытается помочь семьям с низкими доходами, понизив НДС на газ и электричество до 5%. Власти также ввели предельный уровень цен на газ и электричество.

Кэтти, уборщица, приехавшая в Испанию из Венесуэлы, не уверена в том, как будет развиваться ситуация в ближайшие месяцы. По её словам, "всё дорожает и дорожает, а за работу платят столько же".

Чтобы покрыть расходы, 50-летняя Кэтти переехала со своей семьёй в небольшую коммунальную квартиру в Мадриде, где они живут вместе с другой семьей.

Многие люди, работающие на низкооплачиваемой работе, пытаются выжить именно таким образом, наряду с обращением в продовольственные ассоциации для малоимущих.

"Уже 900 000 семей не могут сводить концы с концами после получения зарплаты", -говорит Кармела дель Мораль из некоммерческой организации "Спасите детей". По её словам, в Испании один из самых высоких уровней детской бедности в Европе: 28,8% подростков живут в семьях за чертой бедности, и кризис еще больше усугубляет эту цифру.

"Даже с учетом государственных дотаций и повышения уровня прожиточного минимума ситуация становится намного хуже", - сказала дель Мораль.

А чем хуже ситуация, тем больше спрос в многочисленных продовольственных банках страны.

По данным национальной ассоциации банков продовольствия (FESBAL), в прошлом году 1.353.276 человек получили продовольственные наборы или еду в другом виде по всей Испании.

В этом году, хотя спрос растет, удовлетворить его становится всё труднее.

В пресс-релизе президент FESBAL Педро Мигель Ллорка заявил, что "рост цен на продукты питания, помимо прочего, отразился на платежеспособности испанских семей и привел к снижению количества пожертвований, сделанных в продовольственные банки".

Ежедневную борьбу за выживание ведут, конечно, не только семьи с низким уровнем доходов и нестабильной занятостью. Малый и средний бизнес, на долю которого приходится почти 60% предприятий Испании, также борется за жизнь.

"Есть много мелких компаний, у которых не осталось подушки безопасности, чтобы выдержать этот новый удар, - комментирует ситуацию директор по экономике Конфедерации малых и средних компаний (CEPYME) Франсиско Видаль. - В начале года эти компании зарабатывали на 20% меньше, чем до пандемии. Но сегодня мы имеем резкий рост расходов, которые не могут быть полностью переложены на плечи потребителя, иначе товар просто перестанут покупать".

В Испании, кабинет Педро Санчеса снизил НДС и ввел предел цены на электроэнергию, чтобы помочь потребителям справиться с растущими счетами AP Photo

70-летнего Мануэля, владельца забегаловки Dos Hermanos в захудалом мадридском районе Эль-Посо, просто трясёт от ярости, когда он перечисляет все товары и услуги, цены на которые повысились.

"Только не говорите мне, что яйца мы тоже получаем из Украины! Я плачу за упаковку вдвое больше, и бог знает почему!" - кричит он, подавая своим клиентам бесплатный кусочек испанского омлета "тортилья" вместе с заказанным напитком.

"В следующем месяце я должен буду платить более 1000 евро за газ и электричество! не говоря уже о повышении налогов, которое нам устроило правительство!".

Но Мануэль не собирается закрывать двери своего заведения. К тому же он не хочет, чтобы его беднеющие клиенты принимали на себя тяжесть его экономических трудностей: кружка пива здесь по-прежнему стоит 1,40 евро.

"Мы уже привыкли жить в условиях кризиса, - поясняет Франсиско Видаль. - У Испании было 10 очень сложных лет, поэтому теперь наши компании лучше приспособлены к жизни в нестабильных условиях".