Волна таинственных уколов захлестнула Испанию

Правоохранительные органы Испании расследуют десятки жалоб от женщин на уколы шприцами во время отдыха и на дискотеках как минимум в девяти автономных сообществах королевства.

Только в Каталонии было зарегистрировано более 20 таких случаев, в основном - в Барселоне и курортном городе Льорет-де-Мар. Но ни ограблений, ни домогательств в связи с этим пока не зафиксировано.

"Мы не выходим, как раньше, потому что боимся, что с нами что-то может случиться", - говорит эта девушка.

"Я хочу пойти развлечься и отдохнуть с друзьями, быть спокойной и иметь возможность, например, сходить в туалет одной и не просить кого-то пойти со мной", - рассказывает эта женщина.

Лишь в одном случае в организме пострадавшей было обнаружено токсичное вещество - у несовершеннолетней, которая почувствовала укол во время праздничных гуляний.

Правоохранительным органам пока ничего неизвестно о намерениях злоумышленников. Ранее всплеск нападений с иглами на женщин пережили Франция и Великобритания.