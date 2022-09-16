Испания улучшит энергоэффективность жилых домов

Многие здания в Испании не соответствуют базовым требованиям энергосбережения. Страна занимает одно из последних мест в ЕС в том, что касается темпов переоснащения фонда зданий. Этот процесс необходимо ускорить, чтобы выполнить цели, заявленные в "Зеленом пакте для Европы".

Объясняет Бруно Сауэр, генеральный директор Совета по зеленому стоительству в Испании (GBCe):

"Мы должны обновить фонд зданий, улучшить его, потому что эти здания были построены в эпоху от 1950-х до 1990х годов, не всегда в соответствии с продвинутыми технологиями и не очень качественно".

Одним из решений может стать улучшение энергоэффективности жилых домов. Съемочная группа Euronews посетила первое в Испании здание, построенное в полном соответствии с энергетической сертификации. Здесь есть фотоэлектричские панели и другие функциональные особенности.

Архитектор бюро DMDV Дэниэль Дейдрих говорит:

"При строительстве использовалась наивысшая степень теплоизоляции и энергоэффективные окна, предотвращена утечка тепла. В дополнение к этому, мы стремимся к абсолютной герметичности внутренних жилых пространств".

Карлос Марласка, Euronews: "Правительство Испании предложило обновить около полумиллиона из 25 миллионов домов к 2026 году. Но также важно улучить энергоэффективность нежилых строений".

Компания Aire Limpio предлагает такое решение уже на протяжении двух десятилетий, это и специальные фильтры, позволяющих сократить потребление, и компьютерные программы.

Томас Хигуеро, управляющий директор AIRE LIMPIO, говорит: "В зависимости от периодического изменения качества воздуха и присутствия людей, можно в любое время настроить режим проветривания, поэтому экономия средств существенная".

На ремонт зданий испанское правительство выделила 6,8 млрд евро из фонда "Следующее поколение ЕС".

Генеральный директор GBCeБруно Сауэр говорит: "У нас есть необходимые законы, европейское финансирование, эти два рычага в действии. Но теперь нужно за очень короткое время создать спрос, нужно найти много людей, которые хотели бы переоснастить свои дома".

Брюссель выделяет финансовую помощь при условии, что правительство Испании снизит зависимость от невозобновляемых источников энергии и наладит эффективную переработку отходов.