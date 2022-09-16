Программная речь главы Еврокомиссии в военное время

Программу "О положении Союза" ведёт из Брюсселя Штефан Гробе: "Сказать, что большая часть ежегодного обращения Урсулы фон дер Ляйен "О положении Европейского Союза" посвящена войне в Украине, было бы преуменьшением. В центре внимания оказались сама война, антироссийские санкции и, конечно же, экономические последствия российской агрессии.

Председатель Еврокомиссии предложила экстренные меры для преодоления энергетического кризиса в том числе налог на неожиданно крупную прибыль некоторых энергетических компаний и обязательное сокращение потребления. Она ясно дала понять, что эскалация энергетической войны с Россией станет проверкой решимости Европы в ближайшие месяцы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

"Это не только война, развязанная Россией против Украины. Это также война за нашу энергию, война за нашу экономику, война за наши ценности, это война за наше будущее. Автократия противостоит демократии. Я стою здесь с убеждением, что благодаря нашим мужеству и солидарности, Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа одержат верх".

Если и требовались какие-либо дополнительные доказательства того, что Евросоюз и Украина сомкнули ряды, то это было присутствие украинской первой леди. Елену Зеленскую встретили как героя, законодатели приветствовали её бурной овацией.

Зеленский работает над членством в ЕС

Для её мужа, недавно побывавшего в освобожденных районах северо-востока Украины, присутствие жены в Страсбурге предвещало ещё более тесные государственные отношения в будущем.

Президент Украины Владимир Зеленский:

«Впервые в истории Евросоюза на специальной сессии Европарламента, во время ежегодного доклада о состоянии объединённой Европы, фактически было представлено государство из-за пределов ЕС - наше государство. Пока - из-за пределов ЕС. Мы работаем над полноправным членством - политически, юридически, символически».

Чтобы обсудить выступление Урсулы фон дер Ляйен, к нам присоединяется Якоб Киркегор, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона и Германского фонда Маршалла.

Гробе: Много уже было написано о речи Урсулы фон дер Ляйен ещё до того, как она её произнесла. Было ли что-то, что вас удивило?

Народы и законодатели довольны

Киркегор: На самом деле нет. Я подумал, что глава Еврокомиссии начала кампанию за своё назначение на второй срок, которое, конечно, требует одобрения Европарламента. В её речи было довольно много вещей, которые должны понравиться слушавшим законодателям. Одна из таких вещей - это изменение конституционного договора. Были резкие слова в адрес Польши и в адрес Венгрии, а также очень сильная поддержка работы Еврокомиссии по Украине. Все эти вещи вполне естественно пришлись по душе парламентариям.

Гробе: Она впервые произнесла речь "О положении Европейского союза", занимая пост председателя Еврокомиссии во время войны. Призвала ли она граждан проявлять стойкость в стиле Черчилля и готовность к жертвам?

Киркегор: Думаю, что она, безусловно, передала остроту момента и очень чётко выразила твердую поддержку Украине со стороны ЕС. Но чего она не делала, и это не её задача, - она не обращалась напрямую к европейским избирателем и населению. Она не говорила о том, что им нужно идти на жертвы, снижать температуру в своих домах, меньше принимать душ и т.п. Она говорила о грядущих трудностях в абстрактном смысле. Но дело в том, что ещё не доработан пакет чрезвычайных энергетических мер.

Гробе: Она сказала, что война в Украине — это также война против нас, нашей энергетики, нашей экономики и наших ценностей. Нашло ли это отклик у людей?

Киркегор: Думаю, что да. Опросы мнения европейских избирателей указывают на то, что практически во всех странах ЕС есть твердая общественная поддержка продолжению экономической и военной помощи Украине. Собственно, это она и обещала. Даже несмотря на перспективы более высоких цен на энергоносители и более серьезных экономических трудностей для среднего европейца, желание поддержать Украину всё ещё сохраняется. Да, я думаю, что она передала это очень хорошо. Так хорошо, как только может европейский лидер, не имеющий прямого личного мандата от той же европейской голосующей публики.

Ежегодное обращение "О положении Европейского союза", яркое событие политического календаря в ЕС, было омрачено событиями в Соединённом Королевстве, как и многое другое.

На похоронах Елизаветы II будут все

В понедельник все взоры снова будут прикованы к Лондону, когда мир в последний раз попрощается с покойной королевой. Тысячи военнослужащих в парадной форме приняли участие в генеральной репетиции траурного шествия за её гробом.

Репетиция состоялась до восхода солнца, и многие улицы Лондона были перекрыты для этой операции. Барабаны, трубы и волынки были слышны за несколько кварталов, тогда как остальная часть города оставалась в основном в тишине. Ожидается, что государственные похороны в понедельник станут одним из крупнейших международных собраний президентов, премьер-министров и монархов за всю историю".