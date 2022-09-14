Предложения Брюсселя о выводе ЕС из энергетического кризиса

Европейская комиссия рассчитывает выручить 140 млрд евро за счет обложения дополнительным налогом энергетических компаний, которые получают неожиданно большую прибыль в условиях топливной и электрической инфляции. Деньги будут использованы, чтобы помочь домохозяйствам оплачивать коммунальные услуги.

«Доходы значительно превышает то, о чём эти компании мечтали при составлении своих инвестиционных планов, - сказал вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс. - Мы не урезаем прибыль, на которую они первоначально рассчитывали. Мы решаем, как разделить полученные ими деньги и сколько направить их гражданам, которые не могут себе позволить оплатить счета за энергию».

Основная часть денег поступит от предприятий с низкой себестоимостью производства, таких как ветряные, солнечные атомные и гидроэлектростанции. Еврокомиссия предлагает установить для них предельный доход на уровне 180 евро за МВтч. Брюссель также предлагает изымать 33% сверхприбыли у нефтяной, газовой и угольной промышленности как проявление солидарности с теми, кто страдает от энергетической бедности.

Но некоторые депутаты Европарламента считают, что Комиссия упустила возможность ввести ценовой потолок на газ из России.

«Пока не видно выхода из кризиса, необходимо больше действий, - сказал "зелёный" из Германии Михаэль Блосс. - Но сокращание количества денег, которые мы даём России, не было предложено. И это проблема".

Ещё одна задача - сбить спрос на энергию. Сокращение потребления электричества на 5% в часы пик позволит добиться общего целевого сокращения в 10%. В долгосрочной перспективе Брюссель хочет реформировать энергетический рынок, разделив цены на газ и на электричество, а также создать «более репрезентативный» индекс для установления цен, чем используемый ныне TTF.