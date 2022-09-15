Подводный кабель соединит энергосети Европы и Африки

Электросеть Европы соединят с Африкой с помощью подводного кабеля. В рамках одного из самых амбициозных проектов последнего времени по дну Средиземного моря проложат линию электропередачи, по которой электроэнергия будет поступать из Египта в Грецию, а оттуда — в соседние страны.

"Поставляя чистую энергию в 3000 мегаватт в Европу через Грецию, мы помогаем Европе избавиться от ископаемых источников энергии и природного газа из России. Кроме того, зеленая энергия, которую мы поставим, будет гораздо дешевле, чем сегодня. Это поможет и греческим, и европейским потребителям", — говорит исполнительный директор Renewables, Copelouzos Group Иоаннис Каридас.

В Египте энергию будут получать с помощью ветрогенераторов и солнечных батарей.

В общей сложности прокладка подводного кабеля обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро. В Брюсселе считают строительство "проектом общего интереса ЕС".

"Примерно треть энергии будет потребляться в Греции, в основном в греческой промышленности. Еще треть пойдет на экспорт в соседние страны, а последняя треть будет использоваться в Греции для производства зеленого водорода. Большая его часть будет затем экспортирована в соседние европейские страны", — продолжает Иоаннис Каридас.

Похожие кабели уже связывают энергосеть Египта с Ливией, Суданом и Саудовской Аравией. Предполагается, что подводная ЛЭП соединит африканскую страну с Грецией примерно через семь-восемь лет.