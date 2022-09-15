English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Подводный кабель соединит энергосети Европы и Африки

Access to the comments Комментарии
 Yulia Gritsay
Ожидается, что на выполнение проекта потребуются семь-восемь лет
Ожидается, что на выполнение проекта потребуются семь-восемь лет   -   Авторское право  Euronews

Электросеть Европы соединят с Африкой с помощью подводного кабеля. В рамках одного из самых амбициозных проектов последнего времени по дну Средиземного моря проложат линию электропередачи, по которой электроэнергия будет поступать из Египта в Грецию, а оттуда — в соседние страны.

"Поставляя чистую энергию в 3000 мегаватт в Европу через Грецию, мы помогаем Европе избавиться от ископаемых источников энергии и природного газа из России. Кроме того, зеленая энергия, которую мы поставим, будет гораздо дешевле, чем сегодня. Это поможет и греческим, и европейским потребителям", — говорит исполнительный директор Renewables, Copelouzos Group Иоаннис Каридас.

В Египте энергию будут получать с помощью ветрогенераторов и солнечных батарей.

В общей сложности прокладка подводного кабеля обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро. В Брюсселе считают строительство "проектом общего интереса ЕС".

"Примерно треть энергии будет потребляться в Греции, в основном в греческой промышленности. Еще треть пойдет на экспорт в соседние страны, а последняя треть будет использоваться в Греции для производства зеленого водорода. Большая его часть будет затем экспортирована в соседние европейские страны", — продолжает Иоаннис Каридас.

Похожие кабели уже связывают энергосеть Египта с Ливией, Суданом и Саудовской Аравией. Предполагается, что подводная ЛЭП соединит африканскую страну с Грецией примерно через семь-восемь лет.