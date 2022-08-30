Динамику цен на газ отражает европейский индекс TTF

Динамику цен на газ отражает европейский индекс TTFКомментарии
Природный газ дорожает по всей Европе рекордными темпами. Эту динамику отражает ведущий на континенте Нейтральный индекс TTF (Title Transfer Facility). Он показывает средневзвешенную по объёму цену газа на сделках в определённый день в Нидерландах.
TTF - это виртуальный рынок для покупки и продажи газа. Он был учреждён в 2003 году как альтернатива британскому National Balancing Point. Сегодня через TTF торгуется в 14 раз больше газа, чем его используют в Нидерландах. Сделки заключаются по спотовым контрактам для немедленной поставки газа или по фьючерсным контрактам. Фьючерсы подписываются сразу, но газ по ним доставляется на более позднем этапе.
Ключевую роль в определении цен играет спекуляция. В разгар войны в Украине такие манипуляции на рынке могут привести к взлёту цен на сделках, которые проводятся через TTF.
Тем временем страны ЕС торопятся заполнить свои газовые хранилища к зимнему сезону. Всё это повысило спрос на топливо и сделало его ещё дороже.