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Europe Decoded

Динамику цен на газ отражает европейский индекс TTF

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 Jorge Liboreiro
Оператор газопровода
Оператор газопровода   -   Авторское право  Otto Kitsinger/AP

Природный газ дорожает по всей Европе рекордными темпами. Эту динамику отражает ведущий на континенте Нейтральный индекс TTF (Title Transfer Facility). Он показывает средневзвешенную по объёму цену газа на сделках в определённый день в Нидерландах.

TTF - это виртуальный рынок для покупки и продажи газа. Он был учреждён в 2003 году как альтернатива британскому National Balancing Point. Сегодня через TTF торгуется в 14 раз больше газа, чем его используют в Нидерландах. Сделки заключаются по спотовым контрактам для немедленной поставки газа или по фьючерсным контрактам. Фьючерсы подписываются сразу, но газ по ним доставляется на более позднем этапе.

Ключевую роль в определении цен играет спекуляция. В разгар войны в Украине такие манипуляции на рынке могут привести к взлёту цен на сделках, которые проводятся через TTF.

Тем временем страны ЕС торопятся заполнить свои газовые хранилища к зимнему сезону. Всё это повысило спрос на топливо и сделало его ещё дороже.