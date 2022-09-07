Предложения Еврокомиссии по энергии и импорту газа из России

Энергетические компании должны будут вносить свой вклад в оплату населением счетов за электричество. Это одна из экстренных мер, предложенных Еврокомиссией для борьбы с «астрономическими» ценами на энергию. Брюссель хочет, чтобы предприятия, добывающие ископаемое топливо, перенаправляли часть своей резко выросшей прибыли на субсидирование отопления и освещения жилых домов. Это стало бы проявлением солидарности.

Председатель Еврокомиссии предложила также ввести ограничение на доходы компаний, производящих электроэнергию с низкой себестоимостью, таких как ветряные, солнечные и атомные станции:

«Настало время для потребителей извлечь выгоду из понижения стоимости низкоуглеродных источников энергии, таких как возобновляемые источники, - сказала Урсула фон дер Ляйен.- Поэтому мы предложим перенаправить эту неожиданную прибыль. Мы направим её в страны-члены, чтобы государства могли поддерживать уязвимые домохозяйства и уязвимые компании».

Еврокомиссия предложила также создать фонд ликвидности для энергетических компаний, чтобы помочь им справиться с волатильностью рынка. Что ещё важнее, Брюссель хочет сократить доходы Москвы, ограничив закупочную цену российского трубопроводного газа в качестве дополнения к введённым против неё санкциям.

«Мы все знаем, что наши санкции глубоко вгрызаются в российскую экономику с серьёзными негативными последствиями, но они смягчаются высокими доходами от продажи ископаемого топлива, - продолжала фон дер Ляйен. Поэтому мы должны урезать доходы России, которые Путин использует для финансирования своей жестокой войны в Украине».

Брюссель признаёт, что Москве удаётся извлекать большую выгоду из роста цен на свой газ, даже если ЕС сократил его импорт с 40% перед войной до 9% сегодня.

Еще одной мерой преодоление нехватки энергии призвана стать её экономия. Еврокомиссия хочет установить обязательные пределы потребление газа и электричества в часы пик.

Эти предложения будут обсуждаться в пятницу министрами энергетики ЕС.